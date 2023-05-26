СБУ понесла потери: в "Азовстали" погибли два сотрудника спецслужбы, — Малюк (видео)

По словам Василия Малюка, одному из сотрудников СБУ, который защищал "Азовсталь", удалось вернуться из плена на Родину.

С начала полномасштабного вторжения трое сотрудников СБУ активно участвовали в защите "Азовстали" вместе с другими защитниками. В ходе сражений двое из них погибли, а одному из них удалось впоследствии вернуться из вражеского плена. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал в интервью Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"На "Азовстале" было три наших сотрудника. Двое из них погибли. Анализом ДНК мы подтвердили все же остатки нашего погибшего Василия Богуша посмертно. Благодарю его за службу и в очередной раз говорю "Слава героям!", потому что вместе с Редисом они защищали "Азовсталь", — сказал Малюк.

Один из сотрудников выжил. Позже ему удалось вернуться на Родину из вражеского плена.

"Он прошел непростые испытания в Москве, в застенках враждебных ФСБ, в соответствующих местах содержания под стражей, но он все это выдержал", — подчеркнул руководитель СБУ.

Малюк подчеркнул, что СБУ постоянно выполняет оперативно боевые операции в самых горячих точках войны, от о. Змеиный к Бахмуту, добавил глава службы.

21 сентября 2022 года, во время обмена пленными, сотрудник СБУ с позывным "Бурый", который активно участвовал в защите "Азовстали", смог вернуться домой.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, он служил во 2-м управлении Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой и Луганской областях, которое имело базирование в Мариуполе. В своей работе он занимался противодействием незаконным вооруженным формированиям, включая так называемую "ДНР".

Как рассказал Малюк, когда враг пошел по штурму, "Бурый" вместе с другими коллегами встал на защиту родного города. Координируясь со штабом полка "Азов", он продолжил выполнять свою работу: разоблачал российские агентурные сети, корректировщиков огня и предателей. Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен захватчиков, обнаружены места содержания украинских пленных и идентифицированы личности их палачей.

Позже вместе с бойцами ВСУ "Бурый" участвовал в разминировании дороги, по которой должны были вывозить раненых.

Сам "Бурый" в апреле 2022 года был ранен после танковых обстрелов.

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Напомним, 21 апреля стало известно, что командиру одной из частей Сил специальных операций Роману Червинскому, чьи самовольные действия, по результатам следствия, привели к ракетным обстрелам врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом прошлого года сообщили о подозрении.

Ранее,19 апреля, в Госбюро расследований сообщили, что двое бывших сотрудников СБУ, сейчас работающих на ФСБ, обвиняются в государственной измене — они помогают РФ осуществлять кибератаки на украинские информационные системы.