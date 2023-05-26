Запад не может помешать Ирану поставлять оружие России, – CNN

Данные отслеживания показывают, что направляющиеся в Россию иранские суда в Каспийском море все чаще выключают транспондеры, что свидетельствует о намерениях скрыть движение товаров.

Иран продолжает поставлять оружие в Российскую Федерацию, а Запад не может этому помешать. Об этом говорится в материале CNN за 26 мая.

Через Каспийское море из Тегерана в Москву идет все больше грузов с оружием. По этому маршруту перемещают беспилотники, пули и минометные снаряды, которые Россия приобрела у иранского режима для усиления своих военных усилий в Украине. Данные отслеживания показывают, что иранские суда все чаще отключают транспондеры, что свидетельствует о намерениях скрыть движение товаров.

В прошлом году данные Lloyd's List Intelligence показали, что в сентябре возросло количество "исчезновений" в данных отслеживания судов в Каспийском море. Это произошло вскоре после того, как власти США и Украины заявили, что РФ приобрела у Ирана дроны, а вскоре возросло количество ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Аналитики говорят, что у западных союзников Украины нет достаточно возможностей остановить такие поставки оружия.

"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море через пограничные страны — у них нет возможностей или мотивов препятствовать таким видам обмена. Это — идеальная среда для того, чтобы эта торговля прошла без противодействия", — сказал Мартин Келли, ведущий аналитик по разведке охранной компании EOS Risk Group.

В период с августа по сентябрь 2022 года зафиксирован рост количества судов в Каспийском море, отключивших данные отслеживания.

Резолюция Международной морской организации требует, чтобы большинство судов имели систему отслеживания, которая автоматически предоставляет информацию о местонахождении и идентификации другим судам и прибрежным службам. По соображениям безопасности, эти системы автоматической идентификации (AIS) должны передавать данные в любое время, за ограниченными исключениями. Но корабли могут отключить отслеживание AIS, тактику, которую можно использовать, чтобы замаскировать части путешествия, скрыть пункты назначения или исчезнуть во время захода в порт.

В конце 2022 года данные разведки Lloyd's List Intelligence показывают, что наблюдался рост "темных точек" при заходе в порты Каспийского моря России и Ирана.

Используя данные MarineTraffic, поставщика данных об отслеживании судов и морской аналитики, CNN обнаружила 6 судов под флагом России и 2 под флагом Ирана, которые, по мнению аналитиков, связаны с торговлей оружием.

Оказалось несколько закономерностей. Некоторые корабли следовали из иранских портов в Астрахани, хотя не предпринимали официальной меры туда. Другие суда, которые эксперты сочли подозрительными, "выключались" на подходе к иранскому порту Амирабад и российскому порту Астрахань.

Спутниковое изображение показывает судно под флагом РФ в порту Астрахани 2 февраля. Данные отслеживания показывают, что этот танкер прибыл в Астрахани после того, как покинул иранский порт Амирабад в начале января.

Хотя аналитики говорят, что трудно окончательно установить, какой груз перевозят на этих кораблях, за исключением свидетельств очевидцев или спутниковых изображений.

"Существует взаимосвязь между Россией, которая запрашивает беспилотники у Ирана, заходами в темные порты в Каспийском море и увеличением активности темной AIS", — сказал Мартин Келли.

Напомним, что 25 мая в Иране опробовали новую баллистическую ракету Khorramshahr-4. Базовая версия ракеты имеет боевую часть весом 1500 кг, а максимальная дальность полета составляет 2000 км.

Ранее сообщалось, что 16 мая США сообщили, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные дроны-камикадзе Shahed.