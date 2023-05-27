Солнечная погода на юге Украины говорит о начале новой фазы активных боев,— WP

По словам журналистов, погода сыграла значительную роль в войне на Украине после вторжения России в прошлом году. Теперь потепление дает ВСУ преимущества, среди которых лучший лесной покров для маскировки войск и техники.

На юг Украины пришла теплая погода, в связи с чем усиливается напряжение от ожидания контрнаступления ВСУ среди российских военных. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что в Запорожской области в последние несколько недель особенно тщательно следили за погодой. Ожидается, что именно это направление станет центром контрнаступления украинских сил, которые попытаются освободить город Мелитополь.

Издание пишет, что продвижение на юг в сторону Черного моря позволит ВСУ разорвать "сухопутный коридор" между материковой частью России и незаконно аннексированным Крымом.

По словам заместителя мэра Орехова Светланы Мандрыч, такая кампания также отодвинет линию фронта от тех населенных пунктов, которые сейчас находятся под ежедневными обстрелами.

"Мы так давно слышим об этом контрнаступлении. Мы просто надеемся, что это произойдет и будет успешным", — сказала она.

По ее словам, город находится в пяти километрах от линии фронта.

Издание пишет, что погода сыграла значительную роль в войне на Украине после вторжения России в прошлом году. Зимние месяцы в конце 2021 и начале 2022 года были необычно мягкими, из-за чего грязь оттаивала раньше, чем обычно. Это привело к более раннему "грязному сезону", когда многочисленные российские танки и другая тяжелая техника застревали в полях или выезжали на асфальтированную дорогу с твердым покрытием, где они были легкой мишенью для украинских сил.

По словам журналистов, теперь потепление дает и другие преимущества, в том числе лучший лесной покров для маскировки войск и техники.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, сказал, что наземные условия, безусловно, являются одним из факторов, который Украина будет учитывать при планировании новых наступательных операций.

Напомним, что 26 мая Нацгвардия показала подготовку к наступлению. Военные отработали разные сценарии действий на украинских броневиках "Казак" и БТР-4, в том числе штурм вражеских позиций, зачистка окопов и реагирование на контакт.

Кроме того, в ГУР оценили вероятность создания буферной зоны в РФ. События на Белгородщине показывают, что путинский режим не ценит жизнь своих военных, но и пренебрегает своими гражданами, поэтому буферная зона на территории РФ поможет и украинцам, и россиянам.