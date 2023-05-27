РФ ударила по Украине 20 ракетами: в Генштабе поделились деталями российского террора 26 мая

В утренней сводке говорится, что по Днепру ВС РФ выпустили 7 ракет из С-300/С-400, а затем ударили по больнице ракетой "Искандер".

За прошлые сутки россияне нанесли по Украине 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей российские оккупанты пытались ударить 10 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Их уничтожили силы ПВО Украины. Об этом заявили в Генеральном штабе утром 27 мая.

В утренней сводке также говорится, что по Днепру ВС РФ выпустили 7 ракет из С-300/С-400, а затем ударили по больнице ракетой "Искандер".

Кроме того, как отметили в Генштабе, две зенитных управляемых ракеты, а также авиационные бомбы ВС РФ попали по Авдеевке и поселку Нью-Йорк Донецкой области. Россияне около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Сообщается также, что за прошлые сутки оккупанты нанесли 68 ударов по Украине при помощи беспилотников Shahed. Под ударом оказались города Мерефа и Изюм Харьковской области.

"К сожалению, есть погибшие и ранены среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома", — сказано в сводке.

Военные отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны россияне по всей территории Украины остается высокой.

Напомним, что 26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

Ближе к вечеру пятницы областная прокуратура Днепропетровской области заявила о том, что в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре пострадал 31 человек, из которых двое маленьких детей.