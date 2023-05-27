"Вычистить Аляску до тла": в РФ пригрозили ударами по Соединенным Штатам (видео)

По словам российского военачальника Андрея Гурулева, для такой военной операции будет достаточно нескольких экипажей ЗРК.

На днях в эфире российского телевидения депутат Госдумы и военачальник Андрей Гурулев пригрозил целым комплексом ракетных ударов по Аляске. Фрагмент видео опубликовал в Twitter советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Гурулев в компании с Ольгой Скабеевой и другими комментаторами обсуждали атаки на различные цели в США, перечисляли штаты, в том числе и Техас, который Гурулев все же предложил не трогать.

"Техас не нужно атаковать. У нас есть стратегические ядерные силы, которые сдерживают территорию Америки. Но я напомню, что у нас через пролив [Берингов] — Аляска. И там-то наши оперативные ракеты — "Искандеры", баллистические, крылатые, — они вполне в состоянии вычистить Аляску до тла", — заявил Гурулев.

По его словам для такой военной операции будет достаточно нескольких экипажей ЗРК.

"В одной бригаде 12 пусковых по две штуки на каждый — 24, плюс запас", — заявил российский депутат.

Напомним, что ​​Путин может атаковать территорию Британии ракетами и подлодками уже после того, как Украина восстановит свои границы. Униженная Россия, по словам главы Королевских воздушных сил 55-летнего маршала авиации Майка Уигстона, может представлять угрозу странам НАТО и после того, как война в Украине завершится.

Также сообщалось, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, контрнаступление Украины может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". У Украины есть историческая возможность вернуть захваченные территории и остаться большой и независимой европейской страной, считает Данилов.