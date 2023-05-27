Контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю", — Данилов

Украина получила историческую возможность отвоевать оккупированные территории и остаться большой и независимой европейской страной, убежден секретарь СНБО.

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Украинская армия готова к долгожданному контрнаступлению, которое может начаться в ближайшее время, заявил 27 мая секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью службе ВВС. В то же время он не назвал конкретной даты, а отметил, что штурм путинской армии с целью отвоевать оккупированные территории Украины может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

По словам Данилова, украинские вооруженные силы готовы и смогут добиться наилучшего результата на данном этапе войны. Вместе с тем украинские власти осознают важность поставленных задач и в этом плане не имеют права на ошибку.

"Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", — заявил секретарь СНБО.

Также он подчеркнул, что Украина получила историческую возможность остаться большой и независимой европейской страной, и эту возможность нельзя упустить.

"Мы должны понимать, что ту историческую возможность, которая дана нам Богом нашей стране, чтобы мы действительно могли стать независимой большой европейской страной, мы не можем потерять", — подчеркнул Данилов.

Напомним, по данным Института изучения войны успешные контратаки украинских войск возле Бахмута не позволяют россиянам деблокировать подразделения ЧВК "Вагнер" в городе. 26 мая аналитики написали, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки и Клещеевки, однако "вагнеровцы" все еще присутствуют в Бахмуте.

Обозреватели The New York Times отметили, что уход бойцов ЧВК "Вагнер" из Бахмута станет испытанием для регулярной российской армии, так как Генштабу ВС РФ придется найти достаточно сил, чтобы заполнить образовавшуюся на линии фронта брешь.