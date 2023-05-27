Контрнаступ ЗСУ може розпочатися "завтра, післязавтра чи через тиждень", — Данілов

Україна отримала історичну можливість відвоювати окуповані території та залишитися великою та незалежною європейською країною, переконаний секретар РНБО.

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Українська армія готова до довгоочікуваного контрнаступу, який може розпочатися найближчим часом, заявив 27 травня секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю службі ВВС. Водночас він не назвав конкретної дати, а зазначив, що штурм путінської армії з метою відвоювати окуповані території України може розпочатись "завтра, післязавтра чи через тиждень".

За словами Данилова, українські збройні сили готові і зможуть досягти найкращого результату на цьому етапі війни. Водночас українська влада усвідомлює важливість поставлених завдань і в цьому плані не має права на помилку.

"Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень. Було б дивно, якби я назвав дати початку тих чи інших подій. Так не можна... Перед нашою країною стоїть дуже відповідальне завдання. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку", — заявив секретар РНБО.

Також він наголосив, що Україна отримала історичну можливість залишитися великою та незалежною європейською країною, і цю можливість не можна упустити.

"Ми повинні розуміти, що ту історичну можливість, яку дав Бог нашій країні, щоб ми дійсно могли стати незалежною великою європейською країною, ми не можемо втратити", — підкреслив Данилов.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, успішні контратаки українських військ біля Бахмута не дозволяють росіянам деблокувати підрозділи ПВК "Вагнер" у місті. 26 травня аналітики написали, що ЗСУ провели успішні контратаки в районі Оріхово-Василівки та Кліщіївки, проте "вагнерівці" все ще присутні в Бахмуті.

Оглядачі The New York Times відзначили, що відхід бійців ПВК "Вагнер" з Бахмута стане випробуванням для регулярної російської армії, оскільки Генштабу ЗС РФ доведеться знайти достатньо сил, щоб заповнити пролом, що утворився на лінії фронту.