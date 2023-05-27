В Сватово 20 оккупантов сбежали из части, угнав автомобиль КамАЗ, — Генштаб

Украинское военное командование отмечает, что в последнее время в рядах оккупационных войск РФ участились случаи невыполнения приказа и дезертирства.

Российские военнослужащие из числа бывших заключенных удрали из оккупированного Сватово, Луганской области. Как сообщила 27 мая пресс-служба Генштаба ВСУ, около 20 российских солдат, которые прибыли для усиления гарнизона в районе Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и уехали в неизвестном направлении.

"25 мая, около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, похитили автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

В данный момент, место пребывания беглецов не установлено, поэтому поиски дезертиров продолжаются.

В Генштабе также отметили, что в рядах российской армии участились случаи невыполнения приказов командирова и бегства с позиций.

"В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства", — написала пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в районе Волновахи Донецкой области минимум 30 оккупантов бросили позиции и убежали. По словам советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, дезертиров увидели на севере Мариупольского района, но куда именно они направились неизвестно.

Издание Yahoo News 30 марта сообщило, что летом 2022 года группа украинских волонтеров была близка к тому, чтобы убедить троих российских летчиков дезертировать на своих боевых самолетах в обмен на 1 миллион долларов каждому. Авторы материала отметили, что во время переписки с украинцами летчики почти были согласиться на такой шаг.