Противоречит Конституции. Клименко хочет наказывать мужчин, выехавших за границу — почему это незаконно

Глава МВД анонсировал новый законопроект, предусматривающий наказание для мужчин, незаконно уехавших за границу. Фокус спросил экспертов, в чем риски потенциальной законодательной инициативы и смогут ли нардепы принять закон, противоречащий Конституции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью агентству "РБК-Украина" 25 мая сказал, что в Украине подготовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Он отметил, что сейчас не предусмотрены никакие меры наказания для тех, кто оставил государство незаконным способом, но планирует вернуться домой.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", — прокомментировал Клименко.

Фокус поговорил с Павлом Розенко, вице-президентом Общества Красного Креста Украины и экс-министром социальной политики, и Дмитрием Лазебным, адвокатом юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", о том, действительно ли в Украине могут принять такой закон, какие последствия он будет иметь для нас и почему такая законодательная инициатива противоречит Конституции.

"Негативный сигнал для украинцев"

Павел Розенко уверен: заявление Клименко — негативный сигнал для украинцев, которые по тем или иным причинам сейчас находятся за границей.

"Это как знак, что украинские власти не очень заинтересованы в их возвращении, и что они видят развитие страны без определенной категории граждан. Клименко как будто говорит: "Вы лучше не возвращайтесь, а оставайтесь там со своими женами и детьми. Потому что, если вы сюда приедете, мы вас накажем", — комментирует эксперт.

Павел Розенко хочет слышать позицию всей власти по вопросу о наказании мужчин Фото: Facebook

Он отмечает, что хотел бы увидеть позицию всей власти по этому вопросу.

"Я хочу знать, является ли это позицией всей власти, в частности президента Украины, премьер-министра, или это глава МВД просто высказал свое личное мнение?" – уточняет Розенко.

Как подчеркивает экс-министр соцполитики, для послевоенной Украины вопрос трудовых ресурсов будет как никогда актуален. Восстановление разрушенной инфраструктуры, домов, восстановление экономики потребует людей. И у власти, условно, будет два варианта в этой ситуации: либо сделать все, чтобы уехавшие украинцы захотели вернуться, либо привлекать мигрантов из других стран. Устрашение мужчин никак не будет способствовать их желанию приехать в Украину, замечает он.

"Такие заявления только увеличивают количество украинцев, которые захотят уехать за границу и не связывать свое будущее с Украиной, потому что если сегодня чиновники тебе угрожают из-за этого, то завтра будут уже из-за другого", — отмечает он.

Розенко также отмечает, что не стоит воспринимать слова Клименко только как простые разговоры, которые не приведут к реальной законодательной инициативе. Эксперт уверяет: если именно такова будет позиция всей власти, то парламент вполне может принять соответствующий закон.

При желании нардепы смогут принять закон, даже если он противоречит Конституции, говорит Розенко

"Закон не имеет обратного действия"

Адвокат Дмитрий Лазебный в свою очередь отмечает, что в таком виде, который сейчас обсуждается, закон о наказании мужчин принять не смогут.

"Если расценивать слова господина Клименко как точную юридическую формулировку, такого закона никогда не примут. Следует помнить, что у нас есть 58 статья Конституции Украины, которая говорит, что "никто не может отвечать за деяния, которые во время их совершения не признавались законом как правонарушения", — объясняет адвокат.

В статье также отмечается, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действие во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Другими словами, закон Клименко, даже если и будет принят, то не сможет предусмотреть наказание для тех мужчин, которые уже уехали за границу. Собственно, они и так должны нести административную ответственность, добавляет Лазебный: за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы установлены штрафы в размере от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.

В Украине и так предусмотрено наказание за незаконное пересечение границы Фото: ГПСУ

При этом собеседник Фокуса отмечает, что подобная законодательная инициатива может существовать в каком-либо ином виде. Например, выехавших за границу мужчин призывного возраста могут обязать стать на военный учет в консульских учреждениях с подтверждением оснований пересечения границы.

"Или мужчины после возвращения в Украину будут платить военный сбор не 1,5%, а больше — 5-15%, допустим. То есть варианты могут быть разные", — объясняет Лазебный.

Впрочем, он склоняется к мнению, что заявление Клименко больше похоже на "пугалку" для мужчин за границей, чтобы они скорее возвращались домой, пока такой закон в стране не приняли.

Что с людьми, выезжавшими с оккупированных территорий?

Не секрет, что значительное количество жителей оккупированных территорий Украины выехали за границу через территорию РФ, потому что других шансов выбраться у них не было.

"Это сложный вопрос, который следует вообще рассматривать отдельно. Думаю, что [для власти] будет правильным признать их выезд как законный или ввести амнистию для этой категории граждан", — комментирует адвокат.

Часть людей вынуждена была выехать через территорию РФ во время оккупации

Впрочем, говорит эксперт, здесь тоже следует отличать понятие выезда и возвращение в Украину. Часть мужчин, выехавших за границу через РФ, так и осталась за границей, так что инициатива Клименко и будущий закон могут относиться и к ним так же.

"Этот вопрос остается — почему они не вернулись в Украину во время военного положения. Такие моменты до сих пор не урегулированы. Посмотрим, что по этому поводу решит законодатель", — резюмирует адвокат.

Напомним, в начале апреля Фокус спросил украинцев, что они думают о принудительном возвращении мужчин из Евросоюза.