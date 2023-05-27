В худших традициях СССР: Россию накрыла волна доносов, – WP

Учителя доносят на детей, дети на учителей, директора школ на тех и других. Как пишут журналисты, люди боятся выражать свое мнение в общественных местах из-за страха.

В России учащаются случаи, когда учителя теряют работу после слов детей о том, что они против войны, прихожане осуждают российских священников, выступающих за мир вместо победы РФ в войне. Об этом 27 мая сообщает The Washington Post.

Враждебная и параноидальная атмосфера царит между россиянами, воюющими против Украины и между собой. Пока режим Путина расправляется с критиками войны и другими инакомыслящими, граждане доносят друг на друга, как в Сталинское время. В издании пишут, что частные разговоры между россиянами стали игрой между поддерживающими войну и теми, кто нет. На противников сограждане доносят в полицию и называют их предателями и врагами. Все дошло до того, что в дверь могут постучаться агенты ФСБ за сообщение или публикацию в соцсетях.

Отмечается, что поощрения со стороны государства привели к ужасающим последствиям. После слов Путина в марте 2022 года о том, что нация должна очиститься от предателей, граждане постоянно доносят друг на друга. Правозащитники "ОВД-Инфо" говорят, что в РФ с начала вторжения по меньшей мере 19 718 человек арестовали за противодействие войне, из них 584 человека проходили по уголовным делам, а 6839 по административным.

"Эта волна доносов — это один из признаков тоталитаризма, когда люди понимают, что такое добро — с точки зрения президента, а что зло. Поэтому "кто против нас должен быть привлечен к ответственности", — сказал Андрей Колесников, политаналитик из Фонда Карнеги за международный мир.

Местные жители в Москве боятся говорить о войне в общественных местах. Например, медсестра детского хосписа Камила Мурашова была задержана 14 мая, поскольку на ее рюкзаке был значок с сине-желтым флагом Украины. Ее обвиняют в дискредитации ВС РФ.

В советские времена существовал специальный термин, когда одни сограждане доносили на других — "стучать". Из-за этого появилось даже выражение "Будьте осторожны, у стен есть уши". По части таких доносов могло быть личное оскорбление или материальные мотивы.

"Российские школы тоже заполонили сообщения: что учителя сообщают о детях, дети сообщают об учителях, директора сообщают о детях или учителях, которые "взрывают" воспитательную работу и "сеют раскол", — говорит выехавший из РФ из-за войны председатель Союза учителей Даниил Кень.

Напомним, 17 мая росСМИ писали, что в РФ начали массово писать доносы друг на друга. В основном жалобы касаются дискредитации ВС РФ.

11 апреля в РФ приняли закон об электронных повестках военнообязанным. Дума приравняла электронный формат с бумажным.