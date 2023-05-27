"Начнут искать виновных": в ГУР рассказали, какие плоды принесет для РФ операция под Белгородом

По словам представителя ведомства Андрея Черняка, на этот раз расправа будет жесткой, так как на строительство засечной черты, которая должна была препятствовать вторжению Белгородскую область, из федерального бюджета выделялись миллионы.

После событий в Белгородской области, когда РДК и легион "Свобода России" зашли в регион, власти показательно будут искать виноватых в инциденте и наказывать их. Такую точку зрения озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью "Радио Свобода", опубликованном 27 мая.

"Они (политическая вертикаль, — ред.) будут искать (виноватых, — ред.) сейчас, ну это российская традиция, искать каких-то стрелочников и их наказывать. Головы полетят, да. Будет ли результат — неизвестно", — сказал Черняк.

Он объяснил, что в РФ, когда заменяют старых военачальников новыми кадрами, надеются, что последние будут работать лучше. Но на практике результата нет. Поэтому и новоназначенных военных заменяют новыми людьми.

Представитель ГУР напомнил, что в течение последнего года в РФ уже по меньшей мере трижды был заменен высший состав российских оккупационных войск. А после инцидента в Белгороде реакция ужесточится в разы.

"Начнут искать виновных. Учитывая то, что в оборонительную линию границы именно в том месте недавно вкладывались миллиарды рублей", — подытожил Черняк.

Напомним, 26 мая советник главы ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, какую выгоду получили ВСУ после атаки партизанами Белгорода. Он озвучил четыре выгоды для Украины после атаки на Белгород, которую устроили бойцы РДК и ЛСР.

В свою очередь бывший депутат Госдумы РФ и российский оппозиционный политик Илья Пономарев уверен, что 22 мая впоследствии станет национальным праздником в свободной России. Он рассказал, что на территории РФ распространяется партизанское движение.