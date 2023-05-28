Считались пропавшими без вести: количество жертв ракетной атаки по Днепру возросло

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака, под завалами обнаружили тела еще трех человек.

Число погибших в результате ракетного удара по Днепру увеличилось до четырех человек. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В соответствии с отчетом главы ОВА, эксперты подтвердили гибель трех людей, которые ранее считались пропавшими без вести. Исследование фрагментов тел, найденных на месте трагедии, подтвердило их смерть. Среди погибших были 56-летний врач, 64-летняя сотрудница медицинского учреждения и 57-летний работник ветеринарной клиники.

"В целом та атака унесла жизни четырех человек… Искренние соболезнования родным", — написал Лысак в своем Telegram-канале.

Ракетный удар по Днепру

26 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар вражеской ракетой пришелся по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, после чего начался пожар, который охватил территорию в 1 тысячу квадратных километров.

Ближе к вечеру пятницы областная прокуратура Днепропетровской области заявила о том, что в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре пострадал 31 человек, из которых двое маленьких детей.

27 мая в Генштабе рассказали, что по Днепру ВС РФ выпустили 7 ракет из С-300/С-400, а затем ударили по больнице ракетой "Искандер".