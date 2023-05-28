Военкомы в лесах Киева: любителям шашлыков вручили повестки (фото)

Украинские мужчины могут получить повестки в любом месте. Сотрудники ТЦК и полиция на выходных провели рейд в одном из лесов столицы — теперь часть отдыхающих ждет возможная служба в ВСУ.

Сотрудники одного из Киевских военкоматов вручали отдыхающим в лесу киевлянам повестки. Об этом сообщило 28 мая в Facebook Дарницкое лесопарковое хозяйство.

"Леса города Киева больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих", — объяснили специалисты.

Военкомы вручали мужчинам повестки для уточнения учетных данных

Лесники, военкомы, полиция и представители Деснянского управления ГСЧС проводили инструктаж: рассказывали собравшимся об админнаказаниях, показывали открытки о поведении в лесу и как вести себя при нахождении взрывоопасных предметов.

Военкомы делали свою работу — вручали повестки для уточнения учетных данных, заметили в лесопарковом хозяйстве.

Фокус ранее писал о продлении военного положения в Украине до 18 августа по решению Верховной Рады. Первыми под призыв попадают пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет.

Военнообязанные мужчины могут получить повестки в Украине в любом месте. Не влияет на это и адрес фактической регистрации на военном учете.