"Ядерное оружие – всем": Лукашенко призвал другие страны вступать в "Союзное государство" (видео)

Белорусский диктатор уже начал раздавать российский ядерный арсенал. По его мнению, у "любителей" Кремля появился уникальный шанс для объединения.

Российские оккупанты готовы дать ядерное оружие всем странам, которые вступят в так называемое Союзное государство. Об этом сказал 28 мая президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"Если кто-то переживает… Не думаю, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг, никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения с РФ, как у нас", — заявил белорусский диктатор.

По словам Лукашенко, дела обстоят очень просто — надо вступать в союз Беларуси и РФ и "ядерное оружие будет на всех".

"Это мое мнение, не мнение россиян. Но думаю, что это возможно. И стратегически все должны понимать, что у нас появился уникальный шанс объединиться", — продолжил он.

Также Лукашенко напомнил о договоренности с российским президентом Владимиром Путиным о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия.

"Где и сколько боеприпасов, я об этом не скажу. Нужно было решение, он его принял, точно как обещал", — заключил он.

Напомним, что главы Минобороны России и Беларуси 25 мая подписали в Минске соглашение о размещении ядерного оружия. Применять оружие или нет, будет решать Москва.

В этот же день Лукашенко заявил о начале передачи российского ядерного оружия. В Офисе президента Украины пока не сформировали реакцию на такой шаг.