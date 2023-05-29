Обиделся из-за Бахмута: Пригожин подрывает авторитет и режим Путина, — ISW

Выпады главы ЧВК в адрес Владимира Путина и Минобороны России могут свидетельствовать о том, что он разочарован тем, что не получил определенной обещанной компенсации за свою "победу" в битве за Бахмут.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз раскритиковал бюрократическую машину РФ и тем самым снова взорвал режим российского президента Владимира Путина. Критика, вероятнее всего, связана с тем, что Пригожин обиделся, что "увлечение" Бахмута его наемниками никак не отметили. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны в отчете ISW за 28 мая.

Глава ЧВК пожаловался журналисту, что российские СМИ запрещают упоминания о ЧВК "Вагнер", заявив, что неназванные российские бюрократы только выиграют от такой цензуры на несколько месяцев, прежде чем российский народ начнет ненавидеть бюрократов. Он также заметно переключил обсуждение из разговора о неназванных российских чиновниках на прямое обращение к одному лицу.

"Выпады Пригожина в адрес Путина и Минобороны России — в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" — могут свидетельствовать о том, что Пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", — говорится в отчете Института.

Напомним, что по словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших – это заключенные.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в районе Бахмута. В сутки украинские защитники смогли продвинуться еще на 450 метров.