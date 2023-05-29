Ночной обстрел Украины: обломки ракеты упали на гражданские объекты, — Львовская ОВА

По словам главы администрации Максима Козицкого, обломки сбитой ракеты упали на хозяйственную постройку, в результате чего здание полностью сгорело, как и находившийся рядом трактор.

В ночь на 29 мая над Львовской областью была сбита российская ракета. Сбитые обломки повредили одно из хозяйственных зданий. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram.

"Этой ночью враг атаковал Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря и "шахедами". Одна из ракет долетела и в нашу область. Защитникам из воздушного командования "Запад" удалось сбить ее над Золочевским районом", написал он.

По его словам, обломки сбитой ракеты упали на хозяйственное здание, в результате чего возник пожар и здание полностью сгорело. Также сгорел находившийся рядом трактор.

На месте падения обломков возникла воронка. Пострадавших, к счастью, нет.

Козицкий поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны, которые в очередной раз ликвидировали угрозу в небе над регионом.

Также он сообщил, что в других районах Львовской области минувшая ночь была спокойной.

Напомним, также в ночь на 29 мая, обломки сбитого российского дрона-камикадзе упали на территорию портовой инфраструктуры Одессы. В результате чего вспыхнул пожар, который был полностью ликвидирован.

Также утром, 29 мая, российские оккупанты нанесли удар по Киеву. Для этого они использовали дроны "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555.