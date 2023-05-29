"Способ решения проблемы": в РФ хотят присоединить Харьков к Белгородской области (видео)

По мнению российского губернатора Вячеслава Гладкова, аннексия украинского региона могла бы решить проблему постоянных обстрелов территории РФ.

В Российской Федерации вновь высказались об оккупации украинских территорий и речь пошла об их желании присоединить к себе Харьков и область. Об этом высказался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время эфира на телевидении, передают росСМИ 29 мая.

По его словам, чтобы обезопасить территории России, которые граничат с Украиной, нужно оккупировать еще часть территорий. Речь пошла о Харьковской области, часть которой была в оккупации до контрнаступления ВСУ в сентябре прошлого года.

"Нужно Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области", — говорится в сообщении.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Май выдался довольно тревожным для российской территории. Там регулярно раздавались взрывы, а также появилась информации о визите российских добровольцев из РДК и Легиона "Свобода России".

Эти действия они объясняют своим желанием создать демилитаризованную зону на этом направлении.

"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем — движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая Фокус сообщал, что доброволец раскрыл новые детали рейда в Белгородскую область. Боец с именем Вадим отметил, что они не собираются осуществлять захват ядерных объектов, несмотря на различные вбросы со стороны российской пропаганды.

27 мая сообщалось, что в ГУР рассказали, какие плоды принесет для РФ операция под Белгородом. Представитель ведомства Андрей Черняк отметил, что расправа будет жесткой, так как на строительство засечной черты, которая должна была препятствовать вторжению в Белгородскую область, из федерального бюджета выделялись миллионы.