Самая крупная потеря ВС РФ с 2016 года: в Сирии ликвидирован полковник ГРУ Печевистый (фото)

Высокопоставленный офицер из России оказался в Сирии в конце декабря 2022 года. Его могли смертельно ранить во время артиллерийского обстрела штаба россиян в Латакии.

В Сирии в ночь с 25 на 26 мая ликвидировали самого высокопоставленного офицера из России с 2016 года — полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Олега Печевистого. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

О гибели военного говорится и в интернет-группах Подпорожья Ленинградской области — в этом городе родился российский полковник.

ГРУшнику на момент смерти было 49 лет. В соцсетях отметили, что он закончил Общевойсковую академию ВС РФ. С 2020 года его назначили главой кафедры применения подразделений спецназначения в Рязанском Гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище.

Печевистый воевал в Чеченской Республике и Южной Осетии

"Ветеран боевых действий в Чеченской Республике, Южной Осетии, Сирийской Арабской Республике", — указывается в сообщении.

Российский военный попал в Сирию только в конце декабря 2022 года. В СМИ предположили, что он мог получить смертельные ранения во время артиллерийского обстрела повстанцами штаба россиян в провинции Латакия.

По еще одной версии, Печевистый погиб при нападении диверсионной группы.

Напомним, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 24 мая обвинил США в использовании сирийской базы Эт-Танф для подготовки террористов.

Американский канал CNN недавно выяснил, что режим Башара Асада торговал наркотическим веществом каптагон. Прибыль от продаж могла составить 57 миллиардов долларов.