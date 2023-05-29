В Беларусь прибыл эшелон с новым комплектом ЗРК С-400, — Минобороны РБ (фото)

В оборонном ведомстве страны отметили, что предоставленные комплексы будут поставлены на боевое дежурство и будут прикрывать западное направление в рамках единой системы ПВО Беларуси и РФ.

В Беларусь из России прибыл очередной комплект зенитно-ракетных систем С-400. Новые ЗРК, которые прибыли железнодорожным эшелоном, после разгрузки и проверки будут направлены в места дислокации и поставлены на боевое дежурство. Об этом 28 мая сообщило агентство БелТА со ссылкой на Министерство обороны страны.

Также сообщается, что белорусские военные прошли необходимое обучение по боевому применению системы.

"Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом", — говорится в сообщении.

Переданные Россией комплексы С-400 войдут в единую систему противовоздушной обороны региональной группировки войск, прикрывающей западное направление.

В оборонном ведомстве добавили, что поставка систем производилась в рамках соглашения по военно-техническому сотрудничеству РФ и Беларуси. Таким образом Минск наращивает боевой потенциал, оснащая воинские части и соединения "современными образцами вооружения", подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 25 мая главы министерств обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерное оружие не передается белорусской стороне, поскольку контроль над ним, равно как и решение о применении остается за Москвой.

Как сообщили 12 мая журналисты Forbes, Турция официально отказала Украине в передаче зенитно-ракетных комплексов С-400. Предположительно, Анкара опасается негативной реакции со стороны Москвы, однако в таком случае она может предложить Киеву свою разработку — системы Siper.