Есть альтернатива: какую систему ПВО Турци могла бы передать Украине вместо С-400, – Forbes

Турецкая компания Aselsan разработала комплекс Siper, который по своим характеристикам будет лучше советских ПВО, имеющиеся в ВСУ.

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Турция официально отказала Украине в передаче зенитно-ракетной системы С-400. Однако они могут предложить свою разработку Siper. Об этом сообщает Forbes.

Несмотря на давление со стороны США, Анкара отказалась поставлять Украине ЗРС С-400, вероятно, потому что не хочет рисковать получить негативную реакцию со стороны РФ. На вооружении турецкой армии есть два дивизиона С-400 и около 120 ракет.

В настоящее время украинская армия состоит из разных советских систем по типу С-300 и "Бук". Также есть западные образцы: NASAMS, Iris-T, MIM-104 Patriot и другие. Новейшие западные образцы частично заменяют советские системы, которые выстояли уже почти 15 месяцев большой войны.

Несмотря на отказ Анкары в поставках С-400, Турции есть что предложить Украине, пишут в издании. Компания Aselsan разработала собственную систему ПВО Siper, которая может перехватывать цели на расстоянии более 100 км, что превышает показатели С-300. Турецкую систему ВСУ могли бы развернуть на передовой, чтобы российские самолеты не обстреливали позиции крылатыми авиабомбами.

В издании отмечают, что вопрос ухудшения отношений с Москвой Анкара уже обходила во время поставки ударных БПЛА Bayraktar TB2. Когда в Кремле начали протестовать, то официальные власти Турции заявили, что технически это не продажа оружия государства, потому что их продала частная компания.

Плюсом для Турции поставки Siper было бы реальное испытание ЗРК на войне.

Напомним, 8 ноября 2021 года в Турции провели успешное испытание ЗРК Siper. Тогда озвучивались планы принять систему на вооружение до 2023 года.