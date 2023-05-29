"Дойдем до Польши": в РФ пригрозили "идти дальше", если Украина получит дальнобойное оружие

Вице-спикер парламента Петр Толстой отдельно отметил, что Украина в "правильной картинке" России должна обладать нейтральным статусом — не быть членом ни НАТО, ни Евросоюза

Российская армия будет вынуждена пойти "дальше", если западные страны продолжат поставлять Украине оружие большой дальности. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, пишет РИА, сегодня, 29 мая.

По словам Толстого, ВС РФ дойдут до границы Польши.

"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет, вплоть до польской границы", — заявил он.

Толстой отдельно отметил, что Украина в "правильной картинке" России должна обладать нейтральным статусом, не входить ни в НАТО, ни в ЕС.

Тем временем The New York Times 28 мая пишет, что ожесточенные бои в последние месяцы на востоке Украины и колоссальные потери армии России меняют отношение россиян к полномасштабной войне.

Напомним, что Силы обороны Украины 25 мая заявили об уничтожении на Таврическом направлении более роты оккупационных войск.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших оказались заключенными.