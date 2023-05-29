Удар ВС РФ по Хмельницкой области: горели склады с топливом и военными товарами, – ОВА

По данным чиновников, взрывы вывели из строя 5 летательных аппаратов, также ремонтируется взлетно-посадочная полоса. Оккупанты продолжат бить по складам боеприпасов и военным аэродромам, сообщили в ВСУ.

Российская армия ночью 29 мая нанесла удар по объектам Хмельницкой области, один из них был военным. Об этом сообщила в Telegram Хмельницкая областная военная администрация (ОВА).

По информации чиновников, на утро проводили работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Из-за удара были выведены из строя 5 летательных аппаратов, рабочие ремонтируют взлетно-посадочную полосу, указали в ОВА.

Последствия удара ВС РФ по Хмельницкой области также комментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Российские войска продолжат бить по складам боеприпасов и военным аэродромам, добавил он.

"К такой информации надо более осторожно относиться. Там последствия, не буду уточнять, какие. Пожар локализован. Даже если есть какие-то повреждения, все восстановят", — сообщил Игнат.

Напомним, что ночью 13 мая вражеская армия нанесла удары по Хмельницкой области. В тот день пять человек получили ранения, также были разрушены многоэтажки и частные дома.

Фокус детально писал о 16-м за месяц массированном ударе ВС РФ по Киеву. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели, осколки ракет упали в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.