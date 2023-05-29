В Донецкой области россияне сбросили авиабомбы на АЗC: есть жертвы (фото)

В результате авиаудара по Торецку один человек погиб, еще девять жителей получили ранения различной степени тяжести. Повреждены также банк, учебное заведение и автомобили.

Российские оккупанты сбросили авиабомбы на автозаправочную станцию в городе Торецк Донецкой области. В результате вражеской бомбардировки погиб мужчина, а девять человек получили ранения. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно данным следствия, 29 мая около 11:30 вооруженные силы Российской Федерации обстреляли город Торецк, применив, вероятно, ФАБ-250.

Одна из авиабомб попала в местную заправочную станцию, в результате чего погиб 28-летний работник. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили 8 мирных жителей: 6 женщин и 2 мужчины.

Вторая бомба упала на административное здание. Местный житель получил телесные повреждения от взрыва. Как сообщили в прокуратуре, повреждены здание АЗС, банк, учебное заведение и автомобили.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается. Следователи зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Напомним, 29 марта спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что противнику потребовалось немного времени, чтобы нанести удары по столице. Предположительно, российские вооруженные силы применили систему "Искандер" во время последней атаки на Киев.

29 марта также сообщалось, что российские оккупанты нанесли удары по военному объекту в Хмельницкой области. В результате атаки вышли из строя пять летательных аппаратов, и уже начались работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.

Напомним также, утром 29 мая произошел мощный воздушный удар со стороны российских оккупантов по городу Киеву. Благодаря действиям сил противовоздушной обороны, все вражеские воздушные объекты над столицей были сбиты. Общее количество уничтоженных воздушных целей ночью над украинской территорией составило 67, включая 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.