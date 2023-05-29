Они ждут действий ВСУ: военный эксперт объяснил причины "затишья" РФ на фронте (видео)

По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, российская армия не будет активировать свою активность на фронте, поскольку готовится к контрнаступлению ВСУ. Увеличение ракетных обстрелов он связал с желанием врага истощить украинскую ПВО.

Российские военные, понимая что скоро начнутся прорывы на некоторых участках обороны, перешли сейчас на режим глухой обороны. Об этом 28 мая рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в сводке для 24 Канала.

По его словам, враг усилил ночные ракетные обстрелы городов Украины с помощью ракет и дронов с целью ослабления украинской системы ПВО и исследования маршрутов для дальнейших ракетных атак.

При этом Свитан отметил, что российские оккупанты значительно снизили свою активность на фронте, что может означать, что в ближайшее время Россия не планирует проводить наступательные действий на территории Донбасса и готовится к контрнаступлению ВСУ.

"Россияне ждут нашего контрнаступления. У них есть своя разведка, они понимают, что в ближайшую неделю начнутся прорывы на некоторых участках. Поэтому пытаются перейти в режим глухой обороны, и на Донецком фронте в частности", — отметил эксперт.

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Также он отметил, что ранее российские военные сделали тоже самое на Харьковском и Запорожском направлениях.

Также Свитан сообщил, что выведенные из Бахмута наемники ЧВК "Вагнер" распологаются сейчас вдоль Азовского побережья.

Напомним, 29 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что армия Украины очень скоро будет готова к активным наступательным действиям.

Также напомним, 25 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинской армии уже началось, а военные проводят отдельные операции.