В сети показали, как падающий обломок едва не попал в маршрутку в Киеве (видео)

Судя по опубликованным кадрам, горящий фрагмент вражеской ракеты упал на оживленный участок дороги. Причем падение произошло за секунду до того, как там проехал автобус.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент падения российской ракеты на проезжую часть в Киеве. Соответствующую запись опубликовали 29 мая.

Как видно на опубликованной записи, в момент падения обломка вражеской ракеты на дороге было оживленное автомобильное движение. В это время по дороге также ехало маршрутное такси, однако все остались целы — автобус промчался по дороге за секунду до падения горящего обломка.

ВС РФ обстреляли Киев 29 марта — что известно

Напомним, 29 мая взрывы раздавались в различных частях украинской столицы. Экстренные службы оперативно реагировали на вызовы и направлялись к центру событий. В районе Оболони обломки сбитой ракеты падали на проезжую часть, создавая дополнительную опасность для проезжающего транспорта.

С утра 29 мая оккупанты также нанесли удар по Киеву, используя иранские беспилотники "Shahed" и ракеты Х-101/555. Общее количество уничтоженных воздушных целей ночью над украинской территорией составило 67, включая 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также 29 марта спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россиянам потребовалось немного времени, чтобы нанести удары по столице. Предположительно, российские вооруженные силы применили систему "Искандер" во время последней атаки на столицу.