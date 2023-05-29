"Война между НАТО и РФ более чем реальна", — глава Генштаба Чехии

В Генштабе Чехии заявляют, что готовятся к интенсивному конфликту с Россией.

Существует вероятность войны между Россией и НАТО и это является худшим из возможных сценариев развития событий. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржевка сегодня, 29 мая.

По его словам, в этой ситуации нужно внедрять политику максимального сдерживания, при этом — готовится ко всему.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, возможна", — сказал начальник чешского Генштаба.

Ржехка отметил, что вооруженные силы Чехии пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.

"Чехия является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также налагает определенные обязательства. Поэтому, если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами альянса", — добавил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что необходимо укрепить национальную безопасность и, в частности, как можно быстрее преодолеть зависимость от поставок российских энергоносителей.

25 мая Министерство обороны Чехии заявило, что планирует присоединиться к Германии в программу модернизации танков Leopard 2 до уровня 2A8.

К слову, в апреле премьеры Польши, Чехии и Словакии заявили, что диалог с Москвой не должен становиться единственным инструментом сдерживания России. Практика показывает, что говорить с Кремлем – все равно что разговаривать со стеной.