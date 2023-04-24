Это стена: Польша, Чехия и Словакия выступили против диалога с РФ

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер заявили, что Запад годами пытался вести с Кремлем мирный диалог, однако никакого практического результата такой подход не принес.

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Диалог с Москвой не должен становиться единственным инструментом сдерживания России. Практика показывает, что говорить с Кремлем – все равно что разговаривать со стеной. Об этом идет речь в совместной статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии, опубликованной Foreign Affairs.

Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Эдуард Гегер заявили, что Запад годами пытался вести с Кремлем мирный диалог, излагая свои взгляды и предлагая обсудить разногласия. Между тем никакого практического результата такой подход не принес, а сам процесс напоминал разговор со стеной, считают представители трех стран.

"Сдерживание и сила должны лежать в основе нашей позиции; диалог может служить средством выражения решимости и разрешения напряженности, но не должен рассматриваться как самоцель", – говорится в публикации.

Премьеры подчеркивают, что фундаментом политики сдерживания Москвы должна быть общая стратегия Запада, основанная на военной силе, жестких санкциях, изоляции РФ и трансатлантическом единстве.

Следующей может быть Центральная Европа

"К нашему призыву следует отнестись серьезно: если Россия победит, а Украина упадет, следующей может быть Центральная Европа", — заявили политики.

Премьеры уверены, что поддержка Украины должна продолжаться до полного освобождения ее территории от российских захватчиков. Прекращение войны с РФ при условии контроля страной-агрессором Крыма и оккупированных восточных областей премьеры назвали "открытым приглашением всем авторитарным безумцам".

"Мир возможен только на условиях Украины. Замораживание конфликтов является любимым способом России выиграть время, делая вид, что она заканчивает начатую войну", — подчеркнули представители Чехии, Словакии и Польши.

Они заверили, что военная помощь Украине также полезна оборонной промышленности ее партнеров и делает альянс сильнее. Премьер-министры подчеркнули, что поддержка украинцев не означает подрыв собственной обороноспособности.

"И мы должны помнить, что народ Украины наблюдает за нашими постоянными дискуссиями о типе оружия, которое мы не собираемся отправлять. Пока некоторых из нас может соблазнить усталость от войны, украинцы продолжают защищать свою страну и свою жизнь", — говорится в общей статьи.

Перспективы диалога с Россией

Что касается возможности выстраивания продуктивного диалога Украины с Россией, с точки зрения Москвы, он может состояться только "на основе учета российских законных интересов и российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали и обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с Евроатлантическим альянсом", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля во время визита в Турцию.

В то же время в МИД РФ отвергли участие стран Запада в мирных переговорах, поскольку они якобы являются участниками конфликта, писали росСМИ 21 марта. Кроме того, в дипведомстве настаивают на снятии всех санкций, а также считают невозможным участие США, Британии Германии и Франции в роли посредников.

Также показательно, что президент РФ Владимир Путин 5 января во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для политического урегулирования конфликта Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями". С тех пор позиция Кремля навряд ли изменилась.

Напомним, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, озвученному 19 апреля, любая линия разграничения и захват украинских территорий Россией — это полная капитуляция Киева. Москва лишь заморозит конфликт и будет растягивать западных союзников

16 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что соглашения "Минск-3" не будет, однако Украина готова сесть за стол переговоров для согласования капитуляции Кремля. Посредниками должны быть страны, которым Украина доверяет.