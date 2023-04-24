Це стіна: Польща, Чехія та Словаччина виступили проти діалогу з РФ

Матеуш Моравецький, Петро Фіала та Едуард Гегер заявили, що Захід роками намагався вести з Кремлем мирний діалог, проте жодного практичного результату такий підхід не приніс.

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Діалог із Москвою не повинен ставати єдиним інструментом стримування Росії. Практика показує, що говорити з Кремлем – все одно, що розмовляти зі стіною. Про це йдеться у спільній статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словаччини, опублікованій Foreign Affairs.

Матеуш Моравецький, Петро Фіала та Едуард Гегер заявили, що Захід роками намагався вести з Кремлем мирний діалог, викладаючи свої погляди та пропонуючи обговорити розбіжності. Тим часом ніякого практичного результату такий підхід не приніс, а сам процес нагадував розмову зі стіною, вважають представники трьох країн.

"Стримування і сила повинні лежати в основі нашої позиції; діалог може бути засобом вираження рішучості та вирішення напруженості, але не має розглядатися як самоціль", — йдеться у публікації.

Прем'єри наголошують, що фундаментом політики стримування Москви має бути загальна стратегія Заходу, заснована на військовій силі, жорстких санкціях, ізоляції РФ та трансатлантичній єдності.

Наступною може бути Центральна Європа

"До нашого заклику слід поставитися серйозно: якщо Росія переможе, а Україна впаде, наступною може бути Центральна Європа", — заявили політики.

Прем'єри впевнені, що підтримка України має продовжуватись до повного звільнення її території від російських загарбників. Припинення війни з РФ за умови контролю країною-агресором Криму та окупованих східних областей прем'єри назвали "відкритим запрошенням усім авторитарним божевільним".

"Світ можливий лише на умовах України. Заморожування конфліктів є улюбленим способом Росії виграти час, вдаючи, що вона закінчує розпочату війну", — наголосили представники Чехії, Словаччини та Польщі.

Вони запевнили, що військова допомога Україні також корисна оборонній промисловості її партнерів і робить альянс сильнішим. Прем'єр-міністри наголосили, що підтримка українців не означає підриву власної обороноздатності.

"І ми повинні пам'ятати, що народ України спостерігає за нашими постійними дискусіями про тип зброї, яку ми не збираємося відправляти. Поки деяких із нас може спокусити втома від війни, українці продовжують захищати свою країну та своє життя", — йдеться у загальній статті.

Перспективи діалогу з Росією

Що стосується можливості вибудовування продуктивного діалогу України з Росією, з погляду Москви, він може відбутися лише "на основі врахування російських законних інтересів та російських законних занепокоєнь, які ми довгі роки викладали та позначали в діалозі з нашими західними колегами, включаючи наші відносини з Євроатлантичним альянсом", заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров 7 квітня під час візиту до Туреччини.

Водночас у МЗС РФ відкинули участь країн Заходу у мирних переговорах, оскільки вони нібито є учасниками конфлікту, писали росЗМІ 21 березня. Крім того, у дипвідомстві наполягають на знятті всіх санкцій, а також вважають за неможливе участь США, Британії Німеччини та Франції в ролі посередників.

Також показово, що президент РФ Володимир Путін 5 січня під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом заявив, що для політичного врегулювання конфлікту Україна має змиритися з "новими територіальними реаліями". З того часу позиція Кремля навряд чи змінилася.

Нагадаємо, на думку радника глави ОП Михайла Подоляка, озвучену 19 квітня, будь-яка лінія розмежування та захоплення українських територій Росією – це повна капітуляція Києва. Москва лише заморозить конфлікт і розтягуватиме західних союзників

16 березня секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що угоди "Мінськ-3" не буде, проте Україна готова сісти за стіл переговорів для узгодження капітуляції Кремля. Посередниками мають бути країни, яким Україна довіряє.