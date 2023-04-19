"Говорити з РФ нема про що": у Зеленського назвали фактори успіху України у війні (відео)

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, будь-яка лінія розмежування та захоплення українських територій Росією – це повна капітуляція Києва. Москва лише заморозить конфлікт і розтягуватиме західних союзників, вважає він.

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Хід бойових дій та розвиток сценарію повномасштабної війни України з Росією залежать від постачання зброї та ефективності роботи Генштабу ЗСУ. Таку думку висловив 19 квітня радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Сьогодні все залежить від постачання зброї. Друге — ефективність роботи Генштабу, сценарних планів, жорсткої позиції щодо Росії, зокрема інформаційної, а також співпраці з союзниками. Не треба переконувати нейтральні країни, треба з ними розмовляти", — заявив він.

Проукраїнська позиція країн, що не визначилися, відразу проявиться при успішному контрнаступі ЗСУ та знищенні російських окупантів, зауважив радник.

"І п'яте — немає сенсу домовлятися про щось із РФ, адже вона ніколи цього не виконуватиме, це ж ясно", — каже Подоляк.

На його думку, світ вельми цинічний, оскільки для України війна — це трагедія, а для решти — велика інформація для заробітку певних балів.

"Це ж круто — прийти й сказати "Ми готові бути посередниками". Навіть Угорщина та Білорусь заявили про готовність бути посередниками", — повідомив Подоляк.

Київ бачить у таких заявах абсурд, оскільки вся Україна знає природу війни, що за країна Росія, і чому з нею не може бути компромісів.

"Якщо не буде виведення російських військ з України, війна не закінчиться. Вона перейде в холодну фазу. Москва вестиме роботу над помилками, там нічого не зміниться. Після такої війни РФ нас ненавидить, а ми її", — додав він.

Будь-яка лінія розмежування та залишення територій Росії сьогодні означатиме капітуляцію України. А союзників України Москва спробує розтягнути, вважає радник.

"Всі хто пропонує нам мирний план, до якого не входить ключова позиція — всі території України мають повернутися, а Росія — виплатити репарації та відповісти за воєнні злочини, той практично каже нам — помирайте", — заявив.

Нагадаємо, що 12 квітня Подоляк говорив про неможливість головування Росії в Раді безпеки ООН. Військові цієї країни відрізали голову живій людині, тому РФ не належить до сучасної цивілізації, заявив він.

За оцінками американського Інституту вивчення війни на 26 березня, Путін прагне подвоїти військову міць Росії та затягнути війну в Україні. Для цього у РФ розширюють оборонно-промислову базу та проводять тіньову мобілізацію.