"Говорить с РФ не о чем": у Зеленского назвали факторы успеха Украины в войне (видео)

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, любая линия разграничения и захват украинских территорий Россией — это полная капитуляция Киева. Москва лишь заморозит конфликт и будет растягивать западных союзников, считает он.

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Ход боевых действий и развитие сценария полномасштабной войны Украины с Россией зависят от поставок оружия и эффективности работы Генштаба ВСУ. Такое мнение выразил 19 апреля советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в эфире телеканала "Ми — Україна".

"Сегодня все зависит от поставок оружия. Второе — эффективность работы Генштаба, сценарных планов, жесткой позиции в отношении России, в том числе информационной, а также сотрудничества с союзниками. Не надо переубеждать нейтральные страны, надо с ними разговаривать", — заявил он.

Проукраинская позиция неопределившихся стран сразу проявится при успешном контрнаступлении ВСУ и уничтожении российских оккупантов, заметил советник.

"И пятое — нет смысла договариваться о чем-либо из РФ, ведь она никогда этого не будет выполнять, это же ясно", — говорит Подоляк.

По его мнению, мир весьма циничен, поскольку для Украины война — это трагедия, а для остальных — большой информповод для заработка определенных баллов.

"Это же круто — прийти и сказать "Мы готовы быть посредниками". Даже Венгрия и Беларусь заявили о готовности быть посредниками", — сообщил Подоляк.

Киев видит в таких заявлениях абсурд, поскольку вся Украина знает природу войны, что за страна Россия и почему с ней не может быть компромиссов.

"Если не будет вывода российских войск из Украины, война не закончится. Она перейдет в холодную фазу. Москва будет вести работу над ошибками, там ничего не изменится. После такой войны РФ нас ненавидит, а мы — ее", — добавил он.

Любая линия разграничения и оставление территорий России сегодня будет означать капитуляцию Украины. А союзников Украины Москва попытается растянуть, считает советник

"Все кто предлагает нам мирный план, в который не входит ключевая позиция — все территории Украины должны вернуться, а Россия — выплатить репарации и ответить за военные преступления, тот практически говорит нам — умирайте", — заявил.

Напомним, что 12 апреля Подоляк говорил о невозможности председательства России в Совбезе ООН. Военные этой страны отрезали голову живому человеку, поэтому РФ не относится к современной цивилизации, заявил он.

По оценкам американского Института изучения войны на 26 марта, Путин стремится удвоить военную мощь России и затянуть войну в Украине. Для этого в РФ расширяют оборонно-промышленную базу и проводят теневую мобилизацию.