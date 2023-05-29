В Украине поменяют порядок военной службы в ВСУ по стандартам НАТО: что изменится

После внесения изменений в положение, будет проведено ясное разграничение и регулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период.

Министерство обороны Украины активно работает над изменениями в Положении о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины, чтобы соответствовать стандартам кадрового менеджмента НАТО. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

После внесения изменений в положение, будет проведено четкое разграничение и регулирование норм прохождения службы в мирное время и в особый период.

Как рассказали в ведомстве, в ВСУ ждут такие изменения:

назначение военнослужащих на должности с учетом их фактического воинского звания и соответствующей штатно-должностной категории;

будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в определенном воинском звании;

для высших должностей будет введен рейтинговый принцип назначения;

будет предусмотрена ротация военнослужащих на соответствующих должностях для приобретения необходимого опыта.

В Минобороны также добавили, что особое внимание будет уделено кандидатам, которые дважды отклонялись от продвижения по службе — их рекомендуют к увольнению.

В ведомстве подчеркивают, что основой для этих изменений послужили стандарты кадрового менеджмента НАТО. После разработки, согласования и рассмотрения проекта изменений Кабинетом Министров Украины, он будет представлен президенту Украины для введения в действие соответствующим указом.

Напомним, 26 мая сообщалось, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат взаимоотношений, направленный на политическую поддержку страны и ее стремления к членству в Альянсе. В то же время, точная дорожная карта для присоединения к НАТО остается отдаленной перспективой.

Ранее, 25 мая, во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности профессор Стэндфордского университета и философ Фрэнсис Фукуяма высказал свое мнение о том, что Украина имеет потенциал стать полноправным членом НАТО после восстановления контроля над Херсонской и Запорожской областями.

Также, на том же мероприятии, бывший постоянный представитель США при НАТО в период с 2013 по 2017 годы генерал Дуглас Лют предложил создать Совет НАТО-Украина в рамках Альянса, что предоставит Украине уникальные возможности для сотрудничества.