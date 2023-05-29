Обстрелы Киева: ВС РФ расходуют ценный потенциал, пытаясь добиться военного преимущества, — эксперт

По словам британского военного аналитика Шона Белла, Запад инвестировал в работу ПВО огромные ресурсы — технологии и специалистов. Россия же пытается выжать максимум из скудных запасов ракет и поставляемых Ираном дронов-камикадзе.

В последние несколько дней Россия проводит волны наиболее интенсивных обстрелов Киева с начала полномасштабного вторжения. Британский военный аналитик Шон Белл рассказал, почему в РФ решили усилить обстрелы, и поможет ли это российским войскам, передает Sky News.

Белл отметил, что военные цели, как правило, скрыты или передвижные, и для атаки по ним требуется налаженное взаимодействие "датчик — стрелок".

Спутниковые снимки обрабатываются в военных штабах, а затем о целях сообщается наземным подразделениям.

Во всем этом процессе важна отлаженная работа элементов цепочки целенаведения. И во все это Запад инвестировал значительные ресурсы — технологии и специалистов. У РФ же подобных возможностей немного, утверждает Белл. Вместо этого российские войска применяют скудные запасы ракет и поставляемых из Ирана дронов для атак по украинской столице.

Но это оборачивается тем, что напрасно расходуется ценный военный потенциал.

Такой подход, утверждает Белл, во многом объясняется тем, что у президента РФ Владимира Путина нет непосредственного военного опыта, при этом он заметно пытается сместить акценты в военной кампании.

Атаки на Киев — попытка подорвать моральный дух Украины, но вместе с тем у России сокращаются возможность для атак по украинским военным объектам, что, в свою очередь, повышает вероятность успеха ВСУ.

"Однако это также также доказывает, что откладывая контрнаступление, Украина предоставляет России возможности для подобных атак, как с военной, так и гражданской точки зрения", — объяснил Шон Белл.

Он также сказал, что наступательная активность российских войск на востоке Украины, судя по всему, прекратись и теперь всецело сосредоточена на том, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ.

Напомним, что Пригожин подрывает авторитет и режим Путина из-за событий в Бахмуте. Он может быть расстроен тем, что не получил обещанного за возможный захват разрушенного города в Донецкой области.

Также сообщалось, что в Пекине прокомментировали сообщения о том, что Китай призывает позволить России оставить за собой захваченные территории Украины.