Китай, возможно, лоббирует сохранение захваченных территорий за Россией: появилась реакция Пекина

Во время европейского турне спецпредставитель Поднебесной Ли Хуэй побывал в Киеве, Москве и штаб-квартире ЕС. Не исключено, что дипломат предложил немедленно прекратить огонь и позволить РФ сохранить контроль над оккупированными частями Украины.

Related video

В понедельник, 29 мая официальный Пекин прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой шла речь о том, что спецпредставитель КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй предложил ЕС мирный план, который предусматривает сохранение Россией контроля над оккупированными территориями Украины. Об этом сообщает CNN.

"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что побеседовал со всеми сторонами, и ни одна из них не указала на то, что спецпредставитель Ли Хуэй делал заявления, о которых сообщила WSJ", — сказал спикер китайского МИД Мао Нин на пресс-конференции.

Ли подробно изложил позицию Китая и "укрепил международный консенсус" на встрече с официальными лицами, имеющими отношение к войне в Украине, добавил дипломат.

Мирный план Китая

В минувшую пятницу спецпредставитель Поднебесной Ли Хуэй завершил поездку, длившуюся почти две недели, за время которой он побывал в Украине, Польше, Франции и Германии. Он также побывал в штаб-квартире ЕС в Брюсселе и РФ. Авторы WSJ в своей статье, посвященной такому европейскому турне, утверждали, что предложенный план мирного урегулирования предусматривал немедленное прекращение огня и переход захваченных украинских территорий под юридический контроль РФ.

Напомним, что спецпредставитель Китая встретился с Зеленским, чтобы обсудить мирный план. По данным СМИ, Ли Хуэй также провел встречу с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Также сообщалось о том, каким будет альянс США, Японии и Южной Кореи. Упомянутые страны обмениваются разведданными, сведениями о запусках северокорейских ракет, о системах радиолокационных станций и пр.