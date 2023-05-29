Китай, можливо, лобіює збереження захоплених територій за Росією: з'явилася реакція Пекіна

Під час європейського турне спецпредставник Піднебесної Лі Хуей побував у Києві, Москві та штаб-квартирі ЄС. Не виключено, що дипломат запропонував негайно припинити вогонь та дозволити РФ зберегти контроль над окупованими частинами України.

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У понеділок, 29 травня, офіційний Пекін прокоментував публікацію The Wall Street Journal, в якій йшлося про те, що спецпредставник КНР з питань Євразії Лі Хуей запропонував ЄС мирний план, який передбачає збереження Росією контролю над окупованими територіями України. Про це повідомляє CNN.

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що поговорив з усіма сторонами, і жодна з них не вказала на те, що спецпредставник Лі Хуей робив заяви, про які повідомила WSJ", — сказав речник китайського МЗС Мао Нін на прес-конференції.

Лі докладно виклав позицію Китаю та "зміцнив міжнародний консенсус" на зустрічі з офіційними особами, які мають відношення до війни в Україні, додав дипломат.

Мирний план Китаю

Минулої п'ятниці спецпредставник Піднебесної Лі Хуей завершив поїздку, що тривала майже два тижні, за час якої він побував в Україні, Польщі, Франції та Німеччині. Він також побував у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі та РФ. Автори WSJ у своїй статті, присвяченій такому європейському турне, стверджували, що запропонований план мирного врегулювання передбачав негайне припинення вогню та перехід захоплених українських територій під юридичний контроль РФ.

Нагадаємо, що спецпредставник Китаю зустрівся із Зеленським, щоб обговорити мирний план. За даними ЗМІ, Лі Хуей також провів зустріч із главою українського МЗС Дмитром Кулебою.

Також повідомлялося про те, яким буде альянс США, Японії та Південної Кореї. Згадані країни обмінюються розвідданими, відомостями про запуски північнокорейських ракет, про системи радіолокаційних станцій та ін.