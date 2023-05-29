"Равноценно Киеву": у Кадырова призвали захватить Кривой Рог (видео)

По словам военнослужащего ВС РФ Хусейна Джамбетова, в украинском городе находятся "именно те, кто нам нужны".

Хусейн Джамбетов, российский военнослужащий из Чечни, призывал к "взятию Кривого Рога" и утверждает, что это имеет такое же значение, как взять Киев, как он говорит в видео. Соответствующее видео 29 мая публикуют росСМИ.

"Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взятию Киева. Там находятся именно те, которые нам нужны", — заявил Джамбетов.

Кто такой Хуйсейн Джамбетов

Личность Хусейна Джамбетова недавно привлекла внимание журналистов "НВ". Известно, что он ранее сражался на стороне Украины в составе чеченского добровольческого отряда, но затем вернулся в Россию и публично выразил поддержку главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

Хусейн Джамбетов, чеченский военнослужащий Фото: Крым. Реалии

Так, в Украине уже продолжительное время действует добровольческое подразделение, в составе которого находятся сторонники независимой Чеченской республики Ичкерия. Они служат в Интернациональном легионе Вооруженных Сил Украины. Один из известных бойцов этого батальона — Хусейн Джамбетов, который сражался в Бахмуте и Лисичанске. Он давал интервью и комментарии украинским и западным СМИ, а также был известен под позывным "Бандера".

Однако неожиданно Джамбетов появился в Грозном, где он признался в убийстве своих украинских товарищей и дал присягу на верность главе Чечни Рамзану Кадырову. Он заявил, что принял это решение, чтобы быть рядом со своей семьей спустя двадцать лет.

Напомним, 25 мая сообщалось, что на подконтрольных России территориях Запорожской области зафиксированы многочисленные случаи проникновения в оставленные без присмотра офисы и магазины, которые ранее принадлежали украинским владельцам. По информации Центра национального сопротивления, члены группировок, связанные с Рамзаном Кадыровым, безнаказанно совершали грабежи.

Ранее, 21 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Запад и Украина якобы готовили против него теракты.