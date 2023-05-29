В Севастополе прогремели мощные взрывы, — соцсети

Три взрыва в Севастополе якобы были в центре города, в районе улиц Матюшенко и Толстого.

Несколько взрывов прогремели на территории временно оккупированного Севастополя. Об этом информирует 29 мая Telegram-канал "Крымский ветер".

Наблюдатели в городе подтверждают пуски ракет. В общей сложности их насчитали шесть.

Фото: Крымский ветер

"Последние три со звуком подрыва. Периодически также слышны звуки похожие на выстрелы или дальние взрывы", – говорится в сообщении.

Речь идет о трех взрывах произошедших в центре города, в районе улиц Матюшенко и Толстого. С улицы Дмитрия Ульянова очевидцы наблюдали дым и слышали взрывы.

Ситуация в Крыму и Севастополе накануне наступления ВСУ

Войска РФ в Крыму не чувствуют себя в безопасности. Российские захватчики, как сообщила разведка Минобороны Великобритании 29 мая, заложили под мост дымогенераторы и тренировались маскировать переправу по дыму, чтобы ее не заметили ВСУ. Однако подобная "защита", по мнению разведчиков, оказалась неэффективной, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне.

Также 22 мая в Севастополе раздались мощные взрывы: захватчики говорили о "тренировке" флота РФ. Местные СМИ сообщили о неизвестном громком звуке неизвестного происхождения. Пока российские власти молчали, "губернатор" Севастополя убеждал людей, что в городе идут учения и все "спокойно". В то же время никто из представителей российских властей или военных ситуацию в Крыму не комментировал.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев 18 мая заявил, что в городе ничего не происходит. В то же время жители Севастополя жаловались на громкие звуки. В городе всего прогремело 14 взрывов.

Напомним, 26 мая в Мариуполе зафиксировали два мощных взрыва в районе "Азовстали". К моменту происшествия, как отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, над поселком Никольское зафиксирована неудачная работа ПВО.