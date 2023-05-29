Обстрел Киева: у Зеленского назвали 29 мая одним из самых тяжелых дней войны

По словам замглавы ОП Жовквы, сейчас Киев получает намного больше западной военной помощи, но нужны истребители как составляющая противовоздушной обороны. В районах, где недостаточно ПРО и ПВО, применяется авиация.

29 мая, когда РФ устроила очередную серию интенсивных обстрелов украинских городов, заместитель Офиса президента Украины Игорь Жовква назвал одним из "самых тяжелых дней" для Украины за все месяцы полномасштабного вторжения. Об этом чиновник рассказал в интервью Sky News.

За ночной бомбардировкой столицы, когда большинство дронов и ракеты были перехвачены украинскими ПВО, последовала еще одна российская атака с использованиям крылатых и баллистических ракет.

Жовква назвал эти атаки ужасающими.

Последствия российских обстрелов

"Это та реальность, в которой мы ежедневно живем днем и ночью. Это один из самых тяжелых дней войны, и, к сожалению, мы допускаем, что подобное повторится", — сказал он.

Почему Россия атакует Киев, а не военные цели?

Жовква объяснил, что Россия атакует гражданские цели, чтобы сорвать планы Украины применительно к контрнаступлению.

Сейчас Украина получает намного больше западного военного оборудования и оружия, но представитель Зеленского указал и на то, что нужно больше систем ПВО.

"Нам нужны… истребители как составляющая противовоздушной обороны, потому что в районах, где недостаточно противоракетных и противовоздушных систем, мы применяем авиацию", — сказал он.

Напомним, что эксперты рассказали о том, почему ВС РФ обстреляли Украину днем, а не ночью. Такой подход объясняется временными рамками, когда российские войска получают боеприпасы.

Также сообщалось, что ВС РФ расходуют ценный потенциал, обстреливая гражданские, а не военные цели.