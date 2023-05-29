"Им просто подвезли боеприпасы": эксперты о том, почему ВС РФ обстреляли Украину днем, а не ночью

Сегодня, 29 мая, страна-агрессор впервые за долгое время совершила массированную ракетную атаку в дневное время. Фокус спросил у экспертов, почему россияне сменили тактику.

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Уже длительное время Россия атакует территорию Украины в ночное время. В мае, когда российские обстрелы вновь участились, это стало особенно заметно. С 28 на 29 мая оккупанты использовали для удара 29 дронов Shahed-136/131 и 37 крылатых ракет Х-101/555. В результате падения обломков в Подольском районе Киева была повреждена крыша жилого дома. К счастью, обошлось без погибших.

Уже через шесть часов после ночной тревоги россияне снова атаковали Киев и область 11 баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Это уже 16-й массированный удар по столице за месяц, но первый за долгое время в дневное время.

Генерал-лейтенант Александр Скипальский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 1992-1994 гг. и экс-замглавы СБУ, считает, что россияне нанесли ракетный удар по Киевской области для выполнения какого-то конкретного задания.

"Если ночью атаки происходят с помощью БПЛА с целью раскрыть позиции нашей ПВО, то сегодня днем они попытались нанести прицельный удар по позициям. Я уверен, что им была поставлена конкретная задача с конкретной целью", — говорит Фокусу Скипальский.

У военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игоря Козия другое мнение. Он считает, что россияне действовали импульсивно.

"Нет никакой смены тактики. Им доставили боеприпасы, они посмотрели на часы и подумали: "А почему бы и днем еще не обстрелять, ведь к ночным атакам украинцы уже привыкли". Примерно так у них все и происходит. Никакого конкретного плана по часам или по дням у россиян нет. Сегодня есть достаточное количество ракет — стреляют, а нет — ждут, когда подвезут", — говорит Козий.

Эксперты не готовы прогнозировать, сменятся ли полностью ночные атаки на дневные, при этом единогласно напоминают: воздушную тревогу игнорировать нельзя.

По сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили все выпущенные по Киеву и Киевской области ракеты.

При этом зафиксировано падение обломков в разных районах столицы:

Оболонский район: возле АЗС, на дорожное покрытие с последующим возгоранием и на зеленую зону;

Деснянский район: на территорию одного из парков;

Днепровский район: на дорожное покрытие в разных местах.

Подольский район: из-за падения обломков начался пожар на крыше двухэтажного здания.

Напомним, днем 29 мая населенный пункт Ковшаровка, расположенный в Купянском районе Харьковской области, подвергся удару российской ракеты комплекса "Искандер". В результате пострадали беременная женщина, двое детей и три пожилых женщины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 мая россияне нанесли удар по Львовской области. По информации главы ОВА Максима Козицкого, над областью сбили одну из ракет, обломки которой упали на хозяйственную постройку, вызвав пожар.

Также вражеские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Как сообщил спикер военной администрации области Сергей Братчук, удар спровоцировал пожар на объекте, который был локализован спасателями.