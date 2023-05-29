"Сбили ракеты Искандер-М": в Воздушных силах ВСУ намекнули на работу ЗРК Patriot в Киеве (видео)

ВС РФ 29 мая решили применить ракеты класса "Искандер-К" и "Искандер-М" по столице Украины, но баллистические цели, вероятно, ликвидировали с помощью ЗРК Patriot.

Во время тревоги, состоявшейся днем 29 мая в Киеве, мог работать ЗРК Patriot. Подробности сообщил Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, в эфире телемарафона.

Он рассказал, что враг решил применить ракеты класса "Искандер-К" и "Искандер-М". Игнат намекнул, что ликвидация таких мощных крылатых ракет, выпущенных из российских систем, дает понять, использовался ли Patriot по баллистическим целям.

"Я думаю, вы можете догадываться – если сбиты ракеты "Искандер-М", то можно заключить, какие средства работали именно по таким целям, по баллистическим целям", – отметил в эфире марафона Игнат.

смотреть с 3 мин

Обстрел Киева 29 мая

Утром 29 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по украинской столице. Для этого они использовали БПЛА "Shahed" и предварительно ракеты Х-101/555. В Киевской МВА сообщили, что силы ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей, и удары по Киеву были не допущены.

Спустя шесть часов после утреннего обстрела российские оккупанты также атаковали украинскую столицу ракетами. По предварительным данным КГВА, враг применил вооружение баллистического типа. Также сообщалось, что все воздушные цели были уничтожены. Силам и средствам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели, объекты в столице не поражены. Командование зафиксировало падение обломков – 3 случая в Оболонском районе и по одному – в Деснянском и Днепровском.

Также в понедельник, 29 мая, правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, снимавших на видео работу столичной противовоздушной обороны. Задержанных киевлян доставили в Святошинское управление полиции.

Напомним, 29 мая в соцсети сообщили, что в Севастополе раздались мощные взрывы. Три взрыва на территории города словно произошли в центре города, в районе улиц Матюшенко и Толстого.