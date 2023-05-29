На 100-120 км вглубь: у Зеленского призвали создать демилитаризованную зону в России

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, создание такой территории в РФ поможет обеспечить безопасность жителей приграничных регионов Украины.

Важным аспектом поствоенного урегулирования в Украине должно стать создание демилитаризованной зоны на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей России, простирающейся на расстоянии 100-120 км вглубь страны-агрессора. Об этом 29 мая написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, это необходимо для предотвращения возможного вторжения и агрессии в будущем.

Подоляк отметил, что введение демилитаризованной зоны на территории указанных областей России является важным шагом для обеспечения безопасности жителей Украины.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской "республик", — написал Подоляк.

Советник также отметил, что на первом этапе в демилитаризованной зоне, возможно, будет находиться международный контрольный контингент, который будет обеспечивать надлежащий контроль и соблюдение установленных мер безопасности.

Напомним 23 мая российские добровольцы из Легиона "Свобода России" рассказали об успехах в боях с силовиками ФСБ и российскими военными на территории Белгородской области РФ. Легионеры считают достигнутыми цели своей операции, в том числе создание "демилитаризованной зоны" вблизи границы с Украиной.

Также напомним, 24 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что после победы над Россией Украина станет единственным гарантом безопасности Европы.