Украина после войны будет единственным гарантом для Европы, — Подоляк (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, после поражения России Украина станет единственной страной, которая имеет успешный опыт ведения континентальной войны.

Related video

После победы над Россией Украина станет единственным гарантом безопасности Европы. Об этом 23 мая заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По словам Подоляка, никакие гарантии от стран НАТО и ЕС не станут залогом победы Украины. Экспансию России поможет остановить лишь оружие.

"Россия должна понять, что Украина будет абсолютно эффективным милитаристским государством, которую она должна бояться больше, чем всех других. Потому что Украина после этой войны навсегда будет единственным гарантом, что Россия никогда не будет вторгаться в Европу", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что если Украина победит Россию и будет единственной странной, которая имеет опыт выигрыша в такой войне, то возникает вопрос — кто для кого на самом деле будет выступать гарантом.

"А мы не являемся гарантом безопасности Европейского континента с учетом, что единственная большая континентальная война может быть только с Российской Федерацией. Другие — это мобильные войны спецназовцев и т.д.", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, 23 мая Михаил Подоляк также отметил, что после окончания войны между Украиной и Россией не будет мирного договора. Речь будет идти только о репарациях со стороны РФ, фиксации военных преступлений и зонах демилитаризации.

Также напомним, 23 мая сообщалось, что французские власти выразили готовность подписать с Украиной соглашения, которые имеют целью обеспечить надежные гарантии безопасности и оберегать Украину в перспективе на долгосрочную основу.

Ранее, 22 мая, сообщалось, что с целью помочь Украине в борьбе с РФ Соединенные Штаты могут предложить Киеву модель гарантии безопасности подобную израильской. Такой вариант станет альтернативным вступлению Украины в НАТО.