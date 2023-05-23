Защита в долгосрочной перспективе: Франция готова предоставить Киеву гарантии безопасности

По данным МИД страны, Париж готов заключить с Киевом соглашения, направленные на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ему защитить себя в долгосрочной перспективе.

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Французские власти выражают готовность подписать с Украиной соглашения, которые имеют целью обеспечить надежные гарантии безопасности и оберегать Украину в перспективе на долгосрочную основу. Об этом заявил на брифинге спикер МИД Франции.

"Франция готова заключить с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита", — сказали в ведомстве.

Было также отмечено, что в настоящее время Франция, совместно со своими партнерами, продолжает рассматривать наилучшие способы оказания поддержки Украине в долгосрочной перспективе и во всех сферах.

Напомним, что 22 мая с целью помочь Украине в борьбе с РФ Соединенные Штаты могут предложить Киеву модель гарантии безопасности подобную израильской. Такой вариант станет альтернативным вступлению Украины в НАТО.

Что касается планов Украины то напомним слова главы государства Владимира Зеленского, который 4 мая во время пресс-конференции в Нидерландах заявил, что официальный Киев реально оценивает свои шансы на вступление в НАТО, но хочет стать членом Альянса уже сейчас. По мнению украинского президента, на сегодняшний день нет ни одной причины, чтобы отказать в этом Украине.