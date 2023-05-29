"Угроза из Беларуси": украинские пограничники потроллили белорусских коллег (видео)

Госпогранслужба опубликовала видеоролик, на котором их белорусские коллеги пытались сдвинуть с места старый "бобик".

В ответ на "угрозу" наступления из Беларуси, украинские пограничники решили пошутить над белорусскими коллегами и опубликовали смешное видео события, которое развернулось на границе двух стран. Соответствующее видео 29 мая опубликовали в пресс-центре Госпогранслужбы.

Разведывательный беспилотник зафиксировал, как белорусские военные пытаются переместить старый УАЗ-469 ("бобик"), толкая технику вручную на стоянке.

"Угроза из Беларуси⁉️ Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы", — написали украинские пограничники.

Напомним, 25 апреля украинские пограничники сообщили об установке громкоговорителей с оповещением о воздушной тревоге на границе с Беларусью, чтобы показать белорусским коллегам, как украинцы каждый день слышат звук сирены, раздающийся по нескольку раз.

Ранее, 6 января, сообщалось, что начальник управления погранконтроля в пункте пропуска "Новая Гута" в Беларуси высказал недовольство по поводу "провокаций" со стороны украинских пограничников. Он отметил "оскорбительные жесты", содержащиеся в видеоролике, размещенном на сайте Государственного пограничного комитета РБ, но не раскрыл имя своих украинских коллег.