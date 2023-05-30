Воздушная атака БПЛА на Киев: в столице из-за обломков возникли пожары, есть пострадавшие (фото)

В КГВА заявили, что в результате падения обломков загорелся частный дом в Дарницком районе, а также многоэтажка в Голосеевском районе столицы.

В результате атаки дронов-каикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары. Так обломки упали на жилые дома, о чем заявили в Киевской городской военной администрации.

Так, примерно в два ночи в Киеве огласили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко уже в 02:31 сообщил о взрывах в городе.

"Взрывы в столице. Оставайтесь в укрытии!" — написал он.

Затем в КГВА заявили, что в Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частный дом.

"Предварительно зафиксировано падение обломков в частный дом. Подразделения экстренных служб следуют на место. Серьезность разрушений и пострадавшие – уточняются. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

Затем чиновники опубликовали фотографии горящего дома.

Также в КГВА заявили, что падение обломков зафиксировали в Голосеевском районе. В результате этого загорелся многоэтажный дом. Также Кличко заявил, что пришлось госпитализировать женщину. Службы провели эвакуацию жителей.

"В Голосеевском районе, где в результате падения обломков, произошел пожар в многоэтажке, спасатели эвакуировали из дома 20 человек. Один человек погиб. Одну пожилую женщину госпитализируют медики. Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте", — написал мэр Киева.

Также в КГВА отметили, что в многоэтажке были разрушены два верхних этажа. Один человек погиб, трое получили ранения. Под завалами продолжают искать людей.

Затем кадрами пожара начали делиться очевидцы.

Кроме того, в КГВА заявили, что Печерском районе столицы в результате падения обломков загорелись три автомобиля. А в Святошинском районе Киева обломки упали на территории промышленного предприятия.

Отметим, что в сети также показали кадры с киевлянами, которые прячутся от российской воздушной атаки на станции метро и в подземном переходе.

Напомним, что после разговора с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна будет помогать Украине защищать свое небо. По его словам, помощь Украине также станет важным пунктом повестки дня саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в следующий четверг.