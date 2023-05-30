Атака дронов на Москву: росСМИ сообщают о взрывах, повреждены многоэтажки (фото, видео)

По данным журналистов, БПЛА атаковали две многоэтажки в Москве, а мощные взрывы также прогремели в Подмосковье. Утверждается, что силам ПВО за утро удалось якобы сбить 10 беспилотников.

В одном из жилых домов в Новомосковском округе Москвы произошел взрыв. Об этом 30 мая сообщает российский Telegram-канал Shot

Согласно информации росСМИ, инцидент произошел на улице Атласова. Мощный взрыв раздался из квартиры, расположенной на 25-м этаже. На фотографиях с места происшествия видно поврежденный балкон. По данным Shot, в нескольких квартирах были выбиты оконные стекла.

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Территория вокруг здания была оцеплена сотрудниками ФСБ. По данным российских журналистов, причиной взрыва мог быть беспилотник, который залетел в дом. Позже в сети стали публиковать видео с обломка БПЛА возле дома на улице Атласова.

По данным российского медиа, в квартире на 25 этаже в момент взрыва находилась семья с 5-летним ребенком. Они покинули квартиру до приезда пожарных. В результате взрыва плита перекрытия получила повреждения.

Примерно через час российское медиа сообщило, что еще один беспилотник врезался в жилой дом в Москве на Профсоюзной улице. По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже, жителей эвакуировали.

О пострадавших москвичах не сообщается.

Со ссылкой на свои источники журналисты заявили, что БПЛА, врезавшийся в многоэтажку на Профсоюзной нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Он залетел в квартиру на 16-м этаже вместе с частью БПЛА, но не взорвался.

Работа ПВО в Москве и Подмосковье

Утром 30 мая очевидцы сообщали о звуках взрывов в Подмосковье и работе ПВО. Их было слышно во многих населенных пунктах, в том числе в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи, а также в столице России Москве, пишет Baza.

По данным росСМИ, силам ПВО ВС РФ удалось сбить около 10 дронов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

"Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", — сообщил Собянин.

Напомним, 30 мая глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что за последние сутки россияне атаковали украинскую столицу три раза. Оккупанты запускали дроны-камикадзе Shahed с нескольких направлений. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в различных районах Киева.

Также напомним, что в результате атаки дронов-камикадзе Shahed в ночь на 30 мая в столице начались пожары. В КГВА опубликовали кадры возгораний в Дарницком и Голосеевском районах столицы.