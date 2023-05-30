Мобилизация в Украине: будут ли ужесточать правила призыва в армию с 1 июня

По словам главы одного из ТЦК Сергея Павлова, те граждане, которые в мирное время были признаын ограниченно пригодным к службе, теперь подлежат мобилизации.

С 1 июня в Украине вступают в силу более строгие правила мобилизации, которые касаются получения повесток и призыва на военную службу. Даже те, кто в мирное время был признан ограниченно пригодными к службе, подлежат мобилизации. Об этом сообщил руководитель территориального центра комплектования и соцподдержки города Бурынь Сумской области Сергей Павлов, передает "Суспільне".

Так в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, что означает, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на службу. Однако с 1 июня правила мобилизации станут еще жестче, и избежать ее станет еще сложнее.

В соответствии с законами № 9260 и № 9259, общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа. Кроме того, в законодательство внесены изменения в отношении воинского учета и оповещения граждан.

Ведение воинского учета возложено на различные органы, включая территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Службу безопасности Украины, подразделения Службы внешней разведки, местные органы самоуправления, дипломатические учреждения за границей. Также руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций обязаны заниматься учетом.

Для уточнения учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии или отправки в воинскую часть ТЦК выписывают повестки. Адресаты повесток обязаны явиться в назначенное место и время. Распоряжения о выдаче повесток подписываются главой ТЦК или его уполномоченными лицами.

По словам руководителя ТЦК Сергея Павлова, военнослужащие, ответственные за определенные территории, могут выдавать повестки в различных публичных местах. Все мужчины получают повестки, а работники ТЦК проверяют, прошли ли они уже уточнение данных.

Кто подлежит мобилизации в Украине?

Подлежат мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если они годны по состоянию здоровья и нет законных оснований для освобождения от призыва. Независимо от наличия опыта военной службы, такие мужчины могут быть призваны на службу во время военного положения. Перед отправкой в зону боевых действий неслужившие мужчины проходят обязательное обучение.

Под мобилизацию могут попасть следующие категории граждан:

Пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы во время военного положения.

Пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет с опытом военной службы во время военного положения.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые были сняты или исключены с воинского учета (владельцы "белого билета"), но признаны пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья решением военно-врачебной комиссии и не совершали тяжких преступлений.

Женщины, которые ранее проходили военную службу и находятся на воинском учете, также могут быть мобилизованы во время военного положения, если они пригодны по состоянию здоровья.

Мужчины и женщины, имеющие право на отсрочку по инвалидности или по семейным обстоятельствам, могут быть мобилизованы только по своему желанию.

Мобилизованные по закону служат по месту своего проживания.

Кто может вручать повестки?

Вручение повесток осуществляется в соответствии с пунктом 56 Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту. Оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных территориальных центров комплектования.

Повестки вручаются уполномоченными лицами, такими как представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от их подчинения и формы собственности, а также представители и руководители учебных заведений и должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования.

Повестки могут быть выданы в любом общественном месте, где работники территориальных центров комплектования мгновенно проверяют наличие уточненных данных о конкретном человеке в военкомате. Такая проверка осуществляется по данным, которые будут уточнены после 24 февраля 2022 года. Если окажется, что во время этого периода мужчина не явился в военкомат, ему будет выдана повестка для явки в территориальный центр комплектования с целью уточнения военно-учетных данных.

С 1 июня сотрудники территориальных центров комплектования смогут выдавать повестки всем мужчинам, независимо от того, к какому военкомату они приписаны.

Напомним, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона в рамках упрощения процедуры прохождения военнослужащими врачебных комиссий и получения медицинской документации

Как уже сообщалось 25 мая, военнослужащие, желающие прекратить службу в Вооруженных силах Украины во время периода мобилизации, должны подтвердить свое право, собрав необходимый пакет документов. Все бумаги должны быть прикреплены к рапорту и представлены командиру подразделения.