13 раненых и одна погибшая: полиция уточнила последствия ночной атаки на Киев и область (фото)

В столице девять человек получили различные ранения, а в Киевской области — еще четверо. Почти все пострадавшие из Голосеевского района, где обломки Shahed попали в многоквартирный жилой дом.

По состоянию на утро в Киеве повреждены 17 жилых объектов, в том числе квартиры местных жителей, также принято более 50 сообщений о повреждениях домов, магазинов, авто и других объектов частной собственности. Об этом во вторник, 30 мая сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

"Более трех часов продолжалась сегодня воздушная тревога в Киевской области. Враг атаковал область шахидами. По состоянию на утро имеем повреждение 17 жилых объектов, в том числе квартир граждан", — сообщает Небитов.

По его словам, подавляющее большинство повреждений в домах – это разбитые стены, окна, двери, мебель.

Также известно, что в одном из районов Киева, в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе произошло воспламенение травяного настила. Однако пожар был оперативно локализован и ликвидирован.

В одном из жилых комплексов столицы люди получили осколочные ранения, ушибы и травмы головы.

Фото: Telegram

Полиция Киевской области призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги и немедленно проходить в укрытия.

Число пострадавших в Киеве

По информации пресс-службы Нацполиции Украины, в результате вражеских обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения.

"В Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан", — указывает ведомство.

Известно, что почти все пострадавшие проживали в Голосеевском районе, где обломки дрона-камикадзе попали в многоквартирный жилой дом.

Напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары.

Также напомним, в результате ночной атаки 30 мая ВС РФ на Киев и Киевскую область зафиксированы повреждения домов, авто, офисных помещений и т.п. Полиции известно о 4 пострадавших от атаки российских дронов.