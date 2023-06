Искушение беспорядком: как повстанцы из Чада в Судане создают нестабильность в регионе

Развитие ситуации на Африканском континенте неразрывно связана с многочисленными конфликтами и войнами. В Судане до сих пор бушуют боевые действия, поэтому чадские повстанцы имеют шанс извлечь выгоду из боевых конфликтов.

Два года назад Махамат Махади Али, более известный как "Махади", лидер повстанцев Фронта за перемены и согласие в Чаде, возглавил вторжение расстоянием почти 970 километров через Сахару на территорию Чада из своего оазиса на юге Ливии. Около тысячи его бойцов отважно преодолели знойными пески Сахары с оружием и транспортными средствами, захваченными в Ливии, до роковой встречи с чадской армией. Последующее сражение было столь же ожесточенным, сколь и разрушительным: сотни людей погибли с обеих сторон, включая пять чадских генералов и многолетнего президента Чада Идрисса Деби, который лично прибыл на поле боя, чтобы сплотить свои войска. После 10 изнурительных дней спорадических боев и несмотря на потерю своего главнокомандующего, чадские военные в конце концов отразили нападение. Но сигнал для всех наблюдателей был предельно ясен: повстанцы Чада – это сила, с которой нужно считаться, и они знают, как использовать региональную нестабильность в своих интересах.

Фокус перевел статью Александра Биша о том, что происходит в нестабильном Судане.

Поскольку война в Судане все еще бушует, у чадских повстанцев появилась новая возможность извлечь выгоду из конфликта, участвуя в военной экономике. Пока эти повстанцы решают, как лучше извлечь выгоду из беспорядков в Судане, Сахель станет еще более нестабильным. Чем дольше будет длиться конфликт, тем больше вероятность того, что эти субъекты смогут использовать его в своих интересах. Для предотвращения дальнейшей дестабилизации региона и гуманитарных кризисов необходимо срочно заключить мирное соглашение.

Бурный ландшафт Сахеля

Судан, Чад и Ливия имеют общую историю политических и социальных волнений, отмеченных гражданскими войнами и вооруженными конфликтами. Все эти страны географически расположены в Сахеле – полузасушливом регионе к югу от Сахары, охватывающем восемь африканских стран от Сенегала до Судана и ставшем очагом политической нестабильности, терроризма и организованной преступности из-за суровых условий, дырявых границ и слабого управления.

Война, вспыхнувшая в Судане 15 апреля, стала ярким тому подтверждением. В продолжающейся борьбе за власть суданская армия под командованием генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, который также является главой Переходного военного совета Судана, борется с его заместителем, генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети, который возглавляет Силы быстрого реагирования. Разногласия в основном связаны с интеграцией и структурой руководства Сил быстрого реагирования армии – проблема, уходящая корнями в стратегию бывшего президента Судана Омара аль-Башира (в конечном итоге провалившуюся) по фрагментации сил безопасности для предотвращения потенциальных переворотов.

Силы быстрого реагирования возникли в Дарфуре как противоповстанческое ополчение и выросли из преимущественно арабского ополчения Джанджавид, обвиняемого в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в регионе с начала 2000-х годов. Со временем военизированная группировка превратилась в личную гвардию Башира. Когда Башир ушел от власти, армия и Силы быстрого реагирования сформировали коалицию для контроля над страной, но между ними возникли разногласия из-за растущего влияния Хемети. Кризис углубился после переворота в октябре 2021 года и последующих попыток договориться о гражданском правлении. Конфликт распространился по всей стране, вызвав гуманитарный кризис и дестабилизировав регион, и конца ему до сих пор не видно.

Пока конфликт продолжается, ближайшие соседи страны также борются с нестабильностью. В Чаде, расположенном непосредственно к западу от Судана, в районе озера Чад действуют повстанческие и террористические группировки, включая "Боко Харам" и боевиков Западно-Африканской провинции "Исламского государства", а Ливия столкнулась с непрекращающимся конфликтом в эпоху после Каддафи, что дало чадским повстанцам базу для подготовки нападений на Чад.

Есть еще один интересный игрок, которого часто упускают из виду и который проходит через границы всех трех стран: чадские повстанцы, базирующиеся в Ливии. На протяжении всей своей истории эти боевики извлекали выгоду из убежища и ресурсов, предлагаемых нестабильностью в Сахеле, чтобы продвигать свои цели и совершать нападения на правительство Чада, сначала из охваченного войной Дарфура, а затем из Ливии после Каддафи. Теперь, в результате конфликта в Судане, эти группы, особенно Фронт перемен и согласия в Чаде, могут перенести свою базу из Ливии в Дарфур, используя региональную нестабильность для создания новых альянсов, эксплуатации прибыльных нелегальных рынков и потенциального ужесточения динамики конфликта, тем самым подрывая хрупкий мир между Суданом и Чадом, который держится с 2010 года.

История восстаний

Сегодня в Ливии и Сахеле действует несколько повстанческих групп Чада, состоящих в основном из бойцов горан – этнической группы, проживающей от запада до северо-востока Чада, а также арабских бойцов. Правительство Чада добилось ограниченных успехов в умиротворении некоторых повстанческих групп в ходе общенациональных переговоров, проведенных в прошлом году. Многие повстанцы восприняли их как простое шоу, без реальных обязательств со стороны правительства по решению их основных проблем.

Повстанческие группировки играли решающую роль в формировании политического ландшафта Чада на протяжении всей истории страны. Большинство смен руководства страны с момента обретения ею независимости от Франции в 1960 году были результатом переворотов или нападений повстанцев – в основном на столицу Чада, Нджамену. Хиссен Хабре, ключевая фигура в истории Чада, занимавший пост президента с 1982 по 1990 год, сам в прошлом был лидером повстанцев. Хабре пришел к власти после того, как его силы свергли правительство его предшественника – другого бывшего повстанца, Гукуни Уэддея. Однако правление Хабре было отмечено множеством нарушений прав человека, и впоследствии он был осужден за преступления против человечности, военные преступления и пытки. Идрисс Деби, свергнувший Хабре в 1990 году и занимавший пост президента до своей смерти в 2021 году, также был бывшим повстанцем. Деби был военным советником Хабре, но затем возглавил восстание против него и в итоге пришел к власти.

Эти перевороты, мотивированные не только личными амбициями, но и недовольством плохим управлением, непотизмом и широко распространенной бедностью, подчеркивают проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Чад. Несмотря на значительные природные ресурсы и относительно небольшое население, насчитывающее около 17 миллионов человек, Чад продолжает занимать одно из трех самых низких мест в мире по индексу человеческого развития Организации Объединенных Наций. Эти социально-экономические условия, которые послужили стимулом для появления повстанцев, отражают глубоко укоренившиеся проблемы в социально-политической структуре страны.

Сегодня чадские боевики в Сахеле в основном состоят из ветеранов чадского восстания 2005-2010 годов – бурного периода вооруженного восстания и гражданских беспорядков в Чаде, вызванных всеобщим недовольством правлением президента Идрисса Деби. Они также включают бывших офицеров чадской армии и новобранцев из Чада и южной Ливии, которые участвуют в конфликте тремя основными способами: как политически мотивированные повстанцы против правительства Чада, как члены аполитичных вооруженных групп, занимающихся наемничеством или незаконной деятельностью, или как солдаты удачи в существующих ливийских вооруженных структурах. Границы между этими группами подвижны, многие бойцы переходят из одной группы в другую в зависимости от условий жизни и распределения средств внутри групп. Их роли также могут меняться, часто чередуясь между боевыми действиями, контрабандой, бандитизмом и добычей золота в качестве средства самофинансирования. Непостоянство ролей, регулярные потери и постоянная вербовка затрудняют точное определение численности чадских боевиков. Однако, по данным многочисленных источников, их численность составляет менее 7000 человек, действующих в основном на юге Ливии, но также разбросанных по Нигеру, Чаду и Судану.

Наиболее активной и грозной группировкой на сегодняшний день является Фронт за перемены и согласие в Чаде, который Махади основал в Ливии в 2016 году и чье вторжение в 2021 году стало самым серьезным вызовом правительству Чада за последние 13 лет. Транспортные средства и оружие, использованные в нападении, были накоплены за годы наемнической работы в Ливии. Базируясь в Джуфре, в центральной части Ливии, повстанцы Махади воевали вместе с Ливийскими арабскими вооруженными силами – военной группировкой, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, – во время его кампании в Триполи в 2019-2020 годах. Эта связь позволила повстанческой группировке получить подготовку и вооружение, а также другую поддержку от сил, связанных с Хафтаром. В число этих сил входит "Группа Вагнера" – поддерживаемая Кремлем частная военная компания, не только известная своими операциями в Украине, но и возглавляющая тайную военную экспансию России в Африке, которая также присутствовала в Джуфре. Повстанцев поддерживают и Объединенные Арабские Эмираты, которые принимают самое активное участие в войне в Ливии и поставляют вооружение на военную авиабазу в Джуфре, находящуюся под контролем сил Махади. Самолет, принадлежащий печально известной частной военной компании Blackwater, также был замечен на авиабазе, контролируемой чадскими повстанцами. Blackwater возглавляет Эрик Принс, видный сторонник Дональда Трампа, который организовал неудачную военную операцию для Хафтара в Ливии стоимостью 80 миллионов долларов.

Со времени своего наступления два года назад Махади и его повстанческие силы сумели перевооружиться и перегруппироваться в отряд численностью примерно 800-900 бойцов, согласно внутренним источникам. Часть чадских бойцов – это новобранцы, набранные на золотых приисках региона. До 150 тысяч молодых чадских мужчин эмигрировали со всей территории страны к ливийской границе в поисках золота на фоне золотой лихорадки, начавшейся более десяти лет назад из-за стремительного роста цен на этот металл.

Хотя количество боевиков может показаться небольшим, группы такого размера представляли собой наиболее значительные угрозы в новейшей истории Чада. Вторжение в апреле 2021 года, завершившееся гибелью Деби, было осуществлено сравнимым числом бойцов. Тиман Эрдими, лидер повстанческого Союза сил сопротивления, сказал мне после вторжения его собственной группы в восточный Чад из Ливии в феврале 2019 года, что в его операции участвовало менее тысячи человек и 40-50 пикапов. В итоге французским самолетам Mirage 2000 потребовалось более трех дней, чтобы остановить его боевиков на 500 км вглубь территории Чада, после того как ранее безуспешно это попыталась сделать чадская армия.

От Ливии к Судану

Как и Ливия, Судан также играет важную роль в сложной динамике чадского восстания. Повстанческие группировки уже зарекомендовали себя в западном регионе Судана Дарфур, где давно царит этническая напряженность и насилие. До создания своей повстанческой группы Махади был генеральным секретарем Союза сил за демократию и развитие, другой повстанческой группы, базировавшейся в Дарфуре до ее переезда в Ливию в 2010 году. В феврале 2008 года, при финансовой и материальной поддержке ныне покинувшего свой пост президента Омара аль-Башира, эта группа начала одно из самых значительных вторжений в истории Чада, дойдя до столицы Нджамены. Их удалось остановить только благодаря вмешательству Франции.

В 2010 году Чад и Судан заключили мирное соглашение, в соответствии с которым были созданы совместные пограничные силы для уничтожения повстанцев в этом районе. Обе страны также согласились прекратить финансирование повстанцев, воюющих с правительствами друг друга – это означало, что чадские повстанческие группировки лишились убежища и источников финансирования в Судане. По счастливой случайности в следующем году разразилась ливийская революция 2011 года, и последовавшая война в Ливии предоставила этим группам возможность воевать в качестве наемников. За последнее десятилетие чадские повстанческие группировки сделали Ливию своим новым домом.

Однако Ливия начала терять свою привлекательность для этих боевиков в то время, как конфликт и хаос в Судане создали для них возможность перенести туда свои операции. После заключения соглашения о прекращении огня в Ливии в октябре 2020 года у чадских повстанцев стало меньше стимулов оставаться в Ливии, что в конечном итоге сузило возможности для работы наемников. Одной из ключевых особенностей мирного соглашения был, по словам тогдашнего исполняющего обязанности главы миссии ООН в Ливии, "уход всех наемников и иностранных боевиков с ливийской территории, с воздуха, суши и моря".

В результате чадские боевики стали активнее участвовать в сахельской криминальной экономике, включая контрабанду наркотиков, оружия и автомобилей. Местные жители на юге Ливии, где они сейчас базируются, часто называют чадских бойцов "бандитами". Учитывая соглашение о прекращении огня и продолжающуюся конкуренцию за ресурсы и территориальный контроль, местные ополченцы на юге Ливии, вероятно, возьмут на себя полицейские функции, чтобы завоевать легитимность на местном уровне путем преследования чадских повстанческих групп.

Приманка Дарфура

Тем временем Дарфур становится все более привлекательным для этих групп. В Судане они могут получить потенциальный новый союз и поток финансирования, подобный тому, который был у повстанцев с бывшим президентом Судана Баширом. Этнически горанские и арабские чадские повстанцы, включая повстанцев из Фронта за перемены и согласие в Чаде, скорее всего, объединятся с Силами быстрого реагирования генерала Хемети, в которых доминируют арабы, одной из двух основных воюющих сторон в продолжающейся борьбе за власть в Судане. Повстанцы из Фронта перемен и согласия в Чаде также имеют опыт борьбы с дарфурскими боевиками в Ливии, что тоже может способствовать их переезду. Однако альянсы никогда не бывают прочными. В Ливии чадские бойцы пересекали линии фронта, вступая в альянсы с конкурирующими группировками по сдельной цене.

Хотя в настоящее время Хемети в основном сосредоточен на укреплении своей власти в Хартуме, а не на поддержке своей семьи в Чаде (двоюродный брат Хемети является старшим советником президента Чада), его интересы в Дарфуре совпадают с интересами повстанцев Горана и арабских чадцев. У них есть общие противники, включая повстанческие группы Загава, которые имеют общую этническую принадлежность с правящей в Чаде семьей Деби и большей частью чадской армии. У них также есть общие союзники, включая Ливийские арабские вооруженные силы Хафтара и российскую группу "Вагнер". Поскольку Хемети перебрасывает все больше солдат из Дарфура в Хартум, чадские повстанцы могли бы помочь обеспечить безопасность его оперативных баз в Дарфуре и получить финансовую компенсацию и добычу на поле боя, включая оружие и бронетехнику, в рамках соглашения, аналогичного тому, которое они заключили с Хафтаром в Ливии. Хемети стал бы ценным союзником для этих групп, а повстанцы в случае его победы могли бы перебраться в Судан на постоянное место жительства.

Дарфур также особенно привлекателен своей близостью к столице Чада Нджамене – два дня езды по сравнению с пятью днями пути из Ливии. Такая близость может облегчить как потенциальные вторжения, так и доступ к прибыльным незаконным рынкам, связывающим Ливию, Чад и Судан, подобно тем, которые чадские боевики уже использовали в Ливии за последнее десятилетие. Регион является ключевым транзитным узлом для контрабанды оружия, наркотиков, топлива и автомобилей, а регион Эль-Радум на юге Дарфура также является важным производителем каннабиса, который перевозится через весь регион. В Дарфуре есть и несколько крупных месторождений золота, которые уже разрабатывают вагнеровцы и Силы быстрого реагирования. Чадские боевики могут участвовать в этой экономике либо путем прямого участия, либо путем защиты, либо путем добычи, в том числе через захват автоколонн или нападения на торговцев. Ожидается, что контрабанда оружия по хорошо налаженным коридорам, связывающим Судан с Ливией и Чадом, будет особенно активно развиваться в связи с обострением конфликта. Проницаемость характер границ Сахеля означает, что это будет ощущаться не только в Судане, Ливии и Чаде, но и в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Нигерии. Это оружие может попасть в руки воинствующих экстремистов, которые оспаривают территории и в этих странах.

Непростой путь вперед

Участие чадских повстанцев в Судане также может привести к обострению конфликта в Дарфуре, что будет иметь тяжелые гуманитарные последствия. Увеличение потока искателей убежища и беженцев в соседние страны, включая Чад, Нигер и Ливию, еще больше усугубит существующий кризис беженцев в Сахельском регионе, что в свою очередь приведет к напряжению ресурсов, напряженности между принимающими сообществами и беженцами, а также создаст проблемы для стран, принимающих перемещенное население. Поскольку миллионы людей уже перемещены по региону, дальнейшее перемещение может усугубить и без того нестабильную ситуацию.

Обострение конфликта в Судане также осложняет относительно мирное сосуществование между Суданом и Чадом с 2010 года. Хемети и генерал Махамат Идрисс Деби Итно, президент Переходного военного совета Чада – руководящего органа, созданного после смерти его отца, – вероятно, будут подходить к созданию своих альянсов с осторожностью, учитывая возможность возобновления конфликта. Им придется формировать эффективные альянсы, которые максимально задействуют доступных участников войны, включая эти повстанческие группировки, не провоцируя при этом более масштабный конфликт, поскольку любой союз с противниками другой стороны может быть расценен как объявление войны. Несмотря на связи с обеими сторонами конфликта в Судане, правительство Деби решило не объявлять о своей лояльности ни одной из них. Вместо этого правительство Чада пытается позиционировать себя в качестве посредника в конфликте – по крайней мере, официально.

Однако конфликт в Судане может привести Хемети к союзу, ставящему под сомнение его отношения с лидером Чада Деби. В недавно просочившихся документах американской разведки утверждается, что группа "Вагнер", подозреваемая в сотрудничестве с Хемети, также пыталась завербовать чадских повстанцев и создать тренировочный центр в соседней Центральноафриканской Республике с целью свержения правительства Чада. Если это правда, группа "Вагнер" может аналогичным образом попытаться использовать Фронт перемен и согласия в Чаде или другую повстанческую группу для продвижения вторжения в Чад с восточного фланга в рамках своей региональной стратегии дестабилизации сахельских стран. Союз Хемети с военизированной организацией можно рассматривать как прямую угрозу правительству Деби.

Однако важно учитывать роль властей Чада в этом сложном ландшафте. Исторически сложилось так, что Нджамена использует угрозы безопасности для привлечения большей поддержки Запада. Эта стратегия помогает укрепить международные позиции государства, несмотря на недостатки в управлении и соблюдении прав человека. Поэтому любая международная помощь в борьбе с повстанцами и иностранным влиянием в Чаде должна быть не бессрочным обязательством, а осуществляться на четко определенных условиях.

Устойчивый мирный процесс имеет решающее значение для прекращения распространения конфликта в Судане на весь регион, и международные партнеры должны вмешаться и действовать решительно, чтобы помочь достичь этого. Существует несколько инструментов, которые можно использовать в дополнение к дипломатии для лишения легитимности ключевых военных фигур, таких как Хемети и Бурхан, чьи роли и действия дестабилизируют страну. Во-первых, жизненно важны согласованные усилия по пресечению финансирования войны. Соединенные Штаты, Европейский союз и его государства-члены должны использовать свои знания о финансовых системах против сетей и структур, финансирующих воюющие группировки. Введение целевых санкций и замораживание активов имеют решающее значение для ликвидации экономических сетей, которые подпитывают военные действия, как сейчас, так и в будущем. Более того, эти партнеры должны использовать свое влияние на региональных союзников генералов – в том числе в Ливии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии – для принятия ощутимых мер, таких как сокращение поставок оружия и топлива, что может заставить силы этих генералов отступить. Чем дольше международное сообщество бездействует и чем дольше затягивается конфликт в Судане, тем больше вероятность того, что чадские повстанцы и российские наемники, извлекут из него выгоду. Применяя стратегические меры, международное сообщество может сорвать планы военных группировок и начать подлинные переговоры о мире, чтобы замедлить возобновление гуманитарного кризиса, который уже разворачивается.

Об авторе

Александр Биш следит за динамикой безопасности в Чаде и Сахеле в течение последних семи лет. Автор нескольких публикаций о чадском восстании, в том числе Soldiers of Fortune: The Future of Chadian Fighters After the Libyan Ceasefire. В настоящее время он является приглашенным ученым в Йельском университете и кандидатом наук в Университетском колледже Лондона. Он работал в Глобальной инициативе против транснациональной организованной преступности при Европейском союзе и Управлении ООН по борьбе с наркотиками и преступности.