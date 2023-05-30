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"Вышла на балкон посмотреть": Кличко озвучил детали гибели женщины при атаке Shahed (видео)

Фото: Telegram | Спасательно-поисковые работы завершены

Мэр Киева призвал горожан во время воздушной тревоги не выходить из укрытий, чтобы посмотреть за работой ПВО. В качестве примера Кличко привел сегодняшнюю ночь — женщина стояла на балконе и погибла в результате падения обломков.

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 30 мая посетил 24-этажный дом в Голосеевском районе столицы, куда ночью попали обломки сбитого российского дрона. Об этом Кличко сообщает в своем официальном Telegram-канале.

Мэр Киева подтвердил, что в пострадавшем многоэтажном доме повреждено 12 квартир, большая часть из которых расположены на верхних этажах, также вспыхнул пожар после падения обломков

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"Ночью из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Один человек погиб, четыре травмированы. Комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома", — сообщил Кличко.

Сейчас со двора дома вывозят поврежденные автомобили. Спасательно-поисковые работы завершены.

Фото: Telegram

Мэр Киева сообщил, что в результате ночной атаки, один человек погиб и 12 получили ранения. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 – госпитализированы.

Кличко призвал жителей города не выходить на балконы, чтобы увидеть работу ПВО, поскольку вероятность воздушных атак врага все еще остается высокой.

"Не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Этой ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны", — привел он в пример трагический случай.

Атака дронов на Киев

Напомним, в результате атаки дронов-камикадзе Shahed, которые запустила в сторону Киева российская армия, в ночь на 30 мая в столице начались пожары.

По состоянию на утро в Киеве было известно о повреждениях 17 жилых объектов, в том числе квартир местных жителей, также принято более 50 сообщений о повреждениях домов, магазинов, авто и других объектов частной собственности.

Также напомним, в результате ночной атаки 30 мая ВС РФ на Киев и Киевскую область зафиксированы повреждения домов, авто, офисных помещений и т.п. Полиции известно о 4 пострадавших от атаки российских дронов.