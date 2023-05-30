"Хорошо сработали все, ПВО – тоже": Песков об атаке дронов по Москве

В Кремле заявили об "эффективных" воскресных ударах по центру принятия решений в Киеве. Президент РФ Владимир Путин не выступит с обращением, ведь москвичам ничего не угрожает, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

После атаки беспилотниками Москвы и области в Кремле заявили об "успешной" работе российских систем ПВО и властей. Об этом сказал российским пропагандистам 30 мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", — заявил он.

Москвичам сейчас ничего не угрожает, поэтому президент России Владимир Путин пока не планирует выступать с обращением к гражданам.

Песков также рассказал о якобы эффективных ударах по одному из центров принятия решений в воскресенье. По его мнению, Киев произвел "ответные действия".

Путин, как отметил Песков, в прямом режиме получал данные по атаке беспилотников на Москву. В Кремле заметили, что обстрелы российских регионов подтверждают необходимость достижения целей так называемой "специальной военной операции" РФ в Украине.

Песков не ответил на вопрос, к чему надо готовиться россиянам после атаки по Москве.

Напомним, что утром 30 мая взорвался беспилотник в одном из жилых домов в Новомосковском округе российской столицы. Военнослужащий ВСУ и глава проекта A.Drones Юрий Касьянов сказал Фокусу, что по Москве запускали украинские беспилотники.

Глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал Минобороны РФ за атаку по Москве. Он призвал военное начальство оторвать ср***ки из кабинетов".